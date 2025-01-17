Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Yaptığı İki Arabalık Alışverişin Pahalılığına İsyan Etti

Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar, özellikle gençlerin yurt dışında yaşama fırsatlarını değerlendirmesine sebep oldu. Bir çoğunun ilk durağı ise Almanya. Bildiğiniz üzere Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Bu durum eskiden beri Almanya'da yaşayan gurbetçilerle son dönemde gidenler arasında bir çatışmaya sebep oldu. Eskiler genel olarak Almanya'da yaşamanın zor olduğunu savunurken, yeni nesil tam tersini anlatıyor.