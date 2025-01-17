Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Yaptığı İki Arabalık Alışverişin Pahalılığına İsyan Etti

Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar, özellikle gençlerin yurt dışında yaşama fırsatlarını değerlendirmesine sebep oldu. Bir çoğunun ilk durağı ise Almanya. Bildiğiniz üzere Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Bu durum eskiden beri Almanya'da yaşayan gurbetçilerle son dönemde gidenler arasında bir çatışmaya sebep oldu. Eskiler genel olarak Almanya'da yaşamanın zor olduğunu savunurken, yeni nesil tam tersini anlatıyor.
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Almanya'da iki market arabasını doldurduğu bir alışveriş yapan gurbetçi hiç et olmadığı halde 600 Euro ödemesine isyan etti.
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“İki sepet alışveriş yaptık, hiç et ve kıyma yok 600 euro ödedik. Haberiniz var mı? diyen gurbetçi yine insanları ikiye böldü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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