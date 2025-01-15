Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Son Dönemin Çok Konuşulan Dizisi Gassal'ı Almanya'ya Taşıdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DExT-v...
Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri Gassal. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. 2. sezon müjdesi verilen dizinin ardından ülkenin dört bir yanından insanlar gassal olmak için başvuru yaptı. Hatta bazı illerimize bununla ilgili kurslar da açıldı. Dizinin etkisi Türkiye'yi de aştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'da yaşam ile ilgili videolar çeken ve pek çok konuda nokta atışı tespitleriyle güldüren 'hikaye_soylebasliyor' isimli sosyal medya kullanıcısı Gassal dizisini Almanya'ya taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gurbetçi Gassal karakteri ile diziye göndermeler yaparken Almanya'daki düzen ile ilgili verdiği detaylar da beğeni topladı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın