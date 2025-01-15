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Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Son Dönemin Çok Konuşulan Dizisi Gassal'ı Almanya'ya Taşıdı

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Son Dönemin Çok Konuşulan Dizisi Gassal'ı Almanya'ya Taşıdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.01.2025 - 18:11 Son Güncelleme: 15.01.2025 - 18:15

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Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri Gassal. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. 2. sezon müjdesi verilen dizinin ardından ülkenin dört bir yanından insanlar gassal olmak için başvuru yaptı. Hatta bazı illerimize bununla ilgili kurslar da açıldı. Dizinin etkisi Türkiye'yi de aştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DExT-v...
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Almanya'da yaşam ile ilgili videolar çeken ve pek çok konuda nokta atışı tespitleriyle güldüren 'hikaye_soylebasliyor' isimli sosyal medya kullanıcısı Gassal dizisini Almanya'ya taşıdı.

Almanya'da yaşam ile ilgili videolar çeken ve pek çok konuda nokta atışı tespitleriyle güldüren 'hikaye_soylebasliyor' isimli sosyal medya kullanıcısı Gassal dizisini Almanya'ya taşıdı.

Gurbetçi Gassal karakteri ile diziye göndermeler yaparken Almanya'daki düzen ile ilgili verdiği detaylar da beğeni topladı.

Gurbetçi Gassal karakteri ile diziye göndermeler yaparken Almanya'daki düzen ile ilgili verdiği detaylar da beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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