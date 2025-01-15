Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Son Dönemin Çok Konuşulan Dizisi Gassal'ı Almanya'ya Taşıdı

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri Gassal. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. 2. sezon müjdesi verilen dizinin ardından ülkenin dört bir yanından insanlar gassal olmak için başvuru yaptı. Hatta bazı illerimize bununla ilgili kurslar da açıldı. Dizinin etkisi Türkiye'yi de aştı.