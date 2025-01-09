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Yine Güldürdü: Türkçe Atasözleri ve Deyimleri Tahmin Etmeye Çalışan Brezilyalı Gencin Yeni Videosu Geldi

Yine Güldürdü: Türkçe Atasözleri ve Deyimleri Tahmin Etmeye Çalışan Brezilyalı Gencin Yeni Videosu Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.01.2025 - 21:40

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Türk dilinin eşsiz zenginliği, atasözleri ve deyimlerimizde kendini gösteriyor. Bu ifadeler, kültürümüzün çeşitliliğini ve renkliliğini yansıtıyor. Atasözleri ve deyimler, toplumun bilgeliklerini, deneyimlerini ve yaşanmışlıklarını aktarır. Bu nedenle, atasözleri ve deyimlerimiz, dilimizin ve kültürümüzün renkli bir portresini çizer. Fakat elbette dilimize yabancı olanlar için anlaması pek kolay olmayabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEkdx4...
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Bir Brezilyalının, atasözlerimizi ve deyimlerimizi tamamlamaya çalıştığı video izleyenleri çok güldürmüştü.

Bir Brezilyalının, atasözlerimizi ve deyimlerimizi tamamlamaya çalıştığı video izleyenleri çok güldürmüştü.

İlk bölümü burada paylaşmıştık;

O videonun ikincisi geldi. Yeni video da izleyenleri yine güldürdü.

O videonun ikincisi geldi. Yeni video da izleyenleri yine güldürdü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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