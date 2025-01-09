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Bunlar Nasıl Fiyatlar? İki Arkadaş Ders Çalışırken Görüp Aradıkları 1+1 Evin Kirasını Duyunca Şoke Oldu

Bunlar Nasıl Fiyatlar? İki Arkadaş Ders Çalışırken Görüp Aradıkları 1+1 Evin Kirasını Duyunca Şoke Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.01.2025 - 19:54

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Türkiye'de yaşam maliyeti her geçen gün artıyor. Bu yükselişin en belirgin yansıması ise konut piyasasında kendini gösteriyor. Ev fiyatlarındaki bu ani ve hızlı artış, ekonomik dengeleri alt üst ederken, vatandaşın cebini de yakından etkiliyor. Her geçen gün daha da zorlaşan ev sahibi olma hayali, bu durum karşısında adeta bir hayal haline geliyor. Aynı zamanda kira fiyatları da günden güne artıyor. Bu durum en çok öğrencileri etkiliyor. Başka bir şehirde öğrenim görmek, pek çok öğrenci için artık imkansız.

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/187733...
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Ders çalışırken gördükleri kiralık evin fiyatını sormak isteyen iki genç duydukları fiyat karşısında şoke oldu.

Ders çalışırken gördükleri kiralık evin fiyatını sormak isteyen iki genç duydukları fiyat karşısında şoke oldu.

1+1 ev için istenen kira bedeli ve gerekli şartlar duyanların sinirini bozdu.

1+1 ev için istenen kira bedeli ve gerekli şartlar duyanların sinirini bozdu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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