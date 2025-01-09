Bunlar Nasıl Fiyatlar? İki Arkadaş Ders Çalışırken Görüp Aradıkları 1+1 Evin Kirasını Duyunca Şoke Oldu

Türkiye'de yaşam maliyeti her geçen gün artıyor. Bu yükselişin en belirgin yansıması ise konut piyasasında kendini gösteriyor. Ev fiyatlarındaki bu ani ve hızlı artış, ekonomik dengeleri alt üst ederken, vatandaşın cebini de yakından etkiliyor. Her geçen gün daha da zorlaşan ev sahibi olma hayali, bu durum karşısında adeta bir hayal haline geliyor. Aynı zamanda kira fiyatları da günden güne artıyor. Bu durum en çok öğrencileri etkiliyor. Başka bir şehirde öğrenim görmek, pek çok öğrenci için artık imkansız.