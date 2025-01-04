Bir Öğrencinin Sınavda Kopya Çekebilmek İçin Su Şişesi Üzerine Yaptığı Tasarım Pes Dedirtti

Öğrenciler ders çalışma sürecini çoğu zaman zorlu bir maraton gibi görünür. Her türlü çabayı sarf ederek, çalışmaktan kaçmanın en etkili yollarını ararlar. Dahası, kopya çekme konusunda özgün ve yaratıcı yöntemler geliştirebilirler. Her birimizin geçtiği bu serüvende pek çok ilginç anımız var elbette. Kopya çekme alışkanlığı hiç değişmese de zaman geçtikçe kopya yöntemleri de zamana ayak uyduruyor.