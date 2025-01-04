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Bir Öğrencinin Sınavda Kopya Çekebilmek İçin Su Şişesi Üzerine Yaptığı Tasarım Pes Dedirtti

Bir Öğrencinin Sınavda Kopya Çekebilmek İçin Su Şişesi Üzerine Yaptığı Tasarım Pes Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2025 - 22:53

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Öğrenciler ders çalışma sürecini çoğu zaman zorlu bir maraton gibi görünür. Her türlü çabayı sarf ederek, çalışmaktan kaçmanın en etkili yollarını ararlar. Dahası, kopya çekme konusunda özgün ve yaratıcı yöntemler geliştirebilirler. Her birimizin geçtiği bu serüvende pek çok ilginç anımız var elbette. Kopya çekme alışkanlığı hiç değişmese de zaman geçtikçe kopya yöntemleri de zamana ayak uyduruyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@niisaaao_/vid...
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Bir öğrenci, sınavda kopya çekebilmek için bir su şişesi şeridi tasarladı.

Bir öğrenci, sınavda kopya çekebilmek için bir su şişesi şeridi tasarladı.

Teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlandığı o yöntem diğer öğrencilere ilham verirken "Bununla uğraşacağın sürede ders çalışabilirdin" yorumları yapıldı.

Teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlandığı o yöntem diğer öğrencilere ilham verirken "Bununla uğraşacağın sürede ders çalışabilirdin" yorumları yapıldı.

İşte o kopya;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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