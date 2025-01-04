Hastalanınca Gelen Pişmanlık: Antalya'da Bir Genç Girdiği İddia İçin 13 Derecede Kıyafetleriyle Denize Girdi

Türkiye,, dört mevsimin eş zamanlı olarak yaşanabildiği benzersiz bir coğrafya. Her bir köşesinde farklı bir hava durumuyla karşılaşabileceğiniz bu muhteşem ülke, doğanın sunduğu çeşitliliği ve zenginliği bünyesinde barındırıyor. Karlı zirvelerden sıcak kıyılara, yeşil ormanlardan kurak bozkırlara kadar birçok farklı iklim tipini aynı anda yaşama imkanı sunan Türkiye, son günlerde soğuk havaların etkisi altında. Akdeniz bölgesinde de sıcaklıklar oldukça düştü.
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Antalya'da bir genç girdiği iddia üzerine 13 derece havada kıyafetleriyle suya atladı.
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1000 lira için suya atlayan gencin videosu herkese aynı soruyu sordurdu. Siz böyle bir şey yapmaya cesaret eder miydiniz?
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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