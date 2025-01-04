Hastalanınca Gelen Pişmanlık: Antalya'da Bir Genç Girdiği İddia İçin 13 Derecede Kıyafetleriyle Denize Girdi

Türkiye,, dört mevsimin eş zamanlı olarak yaşanabildiği benzersiz bir coğrafya. Her bir köşesinde farklı bir hava durumuyla karşılaşabileceğiniz bu muhteşem ülke, doğanın sunduğu çeşitliliği ve zenginliği bünyesinde barındırıyor. Karlı zirvelerden sıcak kıyılara, yeşil ormanlardan kurak bozkırlara kadar birçok farklı iklim tipini aynı anda yaşama imkanı sunan Türkiye, son günlerde soğuk havaların etkisi altında. Akdeniz bölgesinde de sıcaklıklar oldukça düştü.