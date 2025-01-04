Sonu Nereye Varacak? Yapay Zeka Teknolojisinin Sadece İki Yıldaki Gelişimi Bir Video ile Karşılaştırıldı

Yapay zeka teknolojisi, hayatımızın her alanına hızlı ve kesin bir giriş yaptı. Bu teknoloji, beklenenden çok daha hızlı bir şekilde ilerleme kaydetti. Kendi kendine öğrenme yeteneği sayesinde, yapay zeka teknolojisi, sürekli olarak kendini geliştiriyor ve bu süreçte insan yaşamının birçok yönünü kolaylaştırıyor. Bu hızlı gelişim, yapay zekanın potansiyelini ve gelecekteki olası etkilerini daha da heyecan verici hale getiriyor. Yapay zeka teknolojisi, bilim ve teknoloji dünyasında devrim yaratıyor ve bu devrim, hayatımızın her noktasında hissediliyor. Bazıları bu teknolojinin nimetlerinden faydalanırken bazları ise tehlikeli buluyor.
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Geçtiğimiz yıllarda yapay zeka ile oluşturulan Will Smith'in makarna yediği videoyu hatırlarsınız. Gelişen teknoloji ile birlikte o videonun yenisi de yapıldı.
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Ortaya çıkan fark yapay zekanın gelebileceği nokta hakkında endişelendirdi.
İşte o karşılaştırma;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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