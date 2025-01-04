Sonu Nereye Varacak? Yapay Zeka Teknolojisinin Sadece İki Yıldaki Gelişimi Bir Video ile Karşılaştırıldı

Yapay zeka teknolojisi, hayatımızın her alanına hızlı ve kesin bir giriş yaptı. Bu teknoloji, beklenenden çok daha hızlı bir şekilde ilerleme kaydetti. Kendi kendine öğrenme yeteneği sayesinde, yapay zeka teknolojisi, sürekli olarak kendini geliştiriyor ve bu süreçte insan yaşamının birçok yönünü kolaylaştırıyor. Bu hızlı gelişim, yapay zekanın potansiyelini ve gelecekteki olası etkilerini daha da heyecan verici hale getiriyor. Yapay zeka teknolojisi, bilim ve teknoloji dünyasında devrim yaratıyor ve bu devrim, hayatımızın her noktasında hissediliyor. Bazıları bu teknolojinin nimetlerinden faydalanırken bazları ise tehlikeli buluyor.