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Squid Game Daha Masum: Güney Kore'nin Savaşın Ardından Ülkeyi Temizlemek İçin Bulunan Yola İnanamayacaksınız

Squid Game Daha Masum: Güney Kore'nin Savaşın Ardından Ülkeyi Temizlemek İçin Bulunan Yola İnanamayacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.01.2025 - 22:16

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Bildiğiniz gibi, Squid Game, global çapta büyük bir yankı uyandırdı. İlk sezonu ile büyük ses getiren dizinin 2. sezonu da heyecanla bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde yayına giren 2. sezon pek çok kişiyi memnun etmese de, 3. sezonun kısa süre sonra geleceği müjdesi dizinim hayranlarını yeniden heyecanlandırdı. Kore yapımı bu dizi, Kore kültüründen de izler taşıyor bildiğiniz üzere. Dizinin etkisi henüz devam ediyorken Gizem Bilig'den duyanları şaşırtan bir bilgi geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEkjFu...
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Sosyal medyada, dikkat çekici konularda yaptığı araştırmalarla tanınan Gizem Bilig, Güney Kore'nin Kore Savaşı'ndan sonra ülkeyi temizlemek için kullandığı yöntemi paylaştı.

Sosyal medyada, dikkat çekici konularda yaptığı araştırmalarla tanınan Gizem Bilig, Güney Kore'nin Kore Savaşı'ndan sonra ülkeyi temizlemek için kullandığı yöntemi paylaştı.

Nazi Almanyası'nı aratmayan o döneme "Squid Game daha masum" yorumları yapıldı.

Nazi Almanyası'nı aratmayan o döneme "Squid Game daha masum" yorumları yapıldı.

Ayrıca dizi ile olan benzerlikler de dikkatlerden kaçmadı.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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