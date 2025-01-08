Squid Game Daha Masum: Güney Kore'nin Savaşın Ardından Ülkeyi Temizlemek İçin Bulunan Yola İnanamayacaksınız

Bildiğiniz gibi, Squid Game, global çapta büyük bir yankı uyandırdı. İlk sezonu ile büyük ses getiren dizinin 2. sezonu da heyecanla bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde yayına giren 2. sezon pek çok kişiyi memnun etmese de, 3. sezonun kısa süre sonra geleceği müjdesi dizinim hayranlarını yeniden heyecanlandırdı. Kore yapımı bu dizi, Kore kültüründen de izler taşıyor bildiğiniz üzere. Dizinin etkisi henüz devam ediyorken Gizem Bilig'den duyanları şaşırtan bir bilgi geldi.