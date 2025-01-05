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Hepimiz Benzer Hisler Yaşıyoruz: Yağmur Yağarken Neden Kendimizi Huzurlu Hissederiz?

Hepimiz Benzer Hisler Yaşıyoruz: Yağmur Yağarken Neden Kendimizi Huzurlu Hissederiz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.01.2025 - 10:19

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Doğanın sunduğu en huzur dolu anlardan biri kuşkusuz yağmurun eşsiz melodisi. Gökyüzünden düşen her bir damla, içinde barındırdığı huzuru ve dinginliği etrafa yayarak, yaşamın ritmini oluşturur. Bu doğa olayı, sadece toprağı canlandırmakla kalmaz, aynı zamanda ruhumuzu da yeniden doğurur. Yağmurun eşlik ettiği her an, hayatın monotonluğunu kırar ve bize huzur dolu bir mola verir. Dışarda bir işimiz olmadığı sürece, hatta bazen olsa bile yağmurlu havalar her birimize huzurlu hissettiriyor. Peki neden?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEZquX...
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Doğa ve kampçılık ile ilgili bilgiler paylaşan Sidar Serdar Karakaş yağmurlu havalarda huzurlu hissetmemizin sebebini anlattı.

Doğa ve kampçılık ile ilgili bilgiler paylaşan Sidar Serdar Karakaş yağmurlu havalarda huzurlu hissetmemizin sebebini anlattı.

Bunun bize ilkel atalarımızdan bir miras olduğunu açıklayan Karakaş, yağmurlu havalarda yırtıcı hayvanlar avlanmayacağı için bedenimizin ve sinir sistemimizin yıllarca bunu öğrendiğini söyledi.

Bunun bize ilkel atalarımızdan bir miras olduğunu açıklayan Karakaş, yağmurlu havalarda yırtıcı hayvanlar avlanmayacağı için bedenimizin ve sinir sistemimizin yıllarca bunu öğrendiğini söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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