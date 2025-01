Hepimiz Benzer Hisler Yaşıyoruz: Yağmur Yağarken Neden Kendimizi Huzurlu Hissederiz?

Doğanın sunduğu en huzur dolu anlardan biri kuşkusuz yağmurun eşsiz melodisi. Gökyüzünden düşen her bir damla, içinde barındırdığı huzuru ve dinginliği etrafa yayarak, yaşamın ritmini oluşturur. Bu doğa olayı, sadece toprağı canlandırmakla kalmaz, aynı zamanda ruhumuzu da yeniden doğurur. Yağmurun eşlik ettiği her an, hayatın monotonluğunu kırar ve bize huzur dolu bir mola verir. Dışarda bir işimiz olmadığı sürece, hatta bazen olsa bile yağmurlu havalar her birimize huzurlu hissettiriyor. Peki neden?