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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'i 'Aile Yılı' Olarak İlan Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'i 'Aile Yılı' Olarak İlan Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 22:29

2025 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün düzenlendi. Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''LGBT meselesi, bugün ailenin varlığına yönelik en ciddi tehditlerin başında gelmektedir.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla' 2025 yılının Aile Yılı olarak belirlendiğini duyurdu.

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2025 yılının ilk Kabine Toplantısı 6 Ocak Pazartesi günü düzenlendi.

2025 yılının ilk Kabine Toplantısı 6 Ocak Pazartesi günü düzenlendi.

Toplantının ana başlıkları arasında Suriye konusu, memur ve emekli maaş zammı gibi konuların yer alması bekleniyordu. Toplantının ardından en düşük emekli maaşıyla ilgili bir düzenleme gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.

Kabine Toplantısı'nın ardından maaşlara dair bir açıklama yapılmadı;

Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin doğurganlık tablosundaki düşüşe dikkat çekti.

Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin doğurganlık tablosundaki düşüşe dikkat çekti.

Tablodaki düşüşün Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan ''Her seferinde yaptığımız üç çocuk çağrısının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir' ifadelerine yer verdi. 

'LGBT meselesi, bugün ailenin varlığına yönelik en ciddi tehditlerin başında gelmektedir. 2023 yılında ülkemizdeki doğurganlık hızı 1,51 seviyesine gerilemiştir. Açıkça ifade etmek gerekirse bu durum, alarm vericidir, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir. '

2025 yılı, toplumun her kesimininde farkındalık oluşturmak amacıyla 'Aile Yılı' olarak ilan edildi.

2025 yılı, toplumun her kesimininde farkındalık oluşturmak amacıyla 'Aile Yılı' olarak ilan edildi.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda 'Toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 senesini Aile Yılı ilan etmeyi kararlaştırdık.

Yıl boyunca aile yapımızın korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması için kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz.' ifadelerine yer verdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 13 Ocak'ta Aile Yılı'nın detaylarının açıklanacağını duyurdu;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 13 Ocak'ta Aile Yılı'nın detaylarının açıklanacağını duyurdu;

Aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025 yılı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek takdirleriyle “Aile Yılı” olarak ilan edildi.

Vatandaşlarımızın, ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için Bakanlığımızın koordinasyonunda devletimizin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmaları hayata geçireceğiz.

13 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı’nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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