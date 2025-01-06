Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'i 'Aile Yılı' Olarak İlan Etti

Aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025 yılı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek takdirleriyle “Aile Yılı” olarak ilan edildi.

Vatandaşlarımızın, ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için Bakanlığımızın koordinasyonunda devletimizin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmaları hayata geçireceğiz.

13 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı’nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum.'