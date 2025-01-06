Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'i 'Aile Yılı' Olarak İlan Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'i 'Aile Yılı' Olarak İlan Etti
2025 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün düzenlendi. Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''LGBT meselesi, bugün ailenin varlığına yönelik en ciddi tehditlerin başında gelmektedir.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla' 2025 yılının Aile Yılı olarak belirlendiğini duyurdu.
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2025 yılının ilk Kabine Toplantısı 6 Ocak Pazartesi günü düzenlendi.
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Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin doğurganlık tablosundaki düşüşe dikkat çekti.
2025 yılı, toplumun her kesimininde farkındalık oluşturmak amacıyla 'Aile Yılı' olarak ilan edildi.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 13 Ocak'ta Aile Yılı'nın detaylarının açıklanacağını duyurdu;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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