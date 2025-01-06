CHP ve DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu

NTV'nin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin 'Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı, ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz.' ifadelerine yer vermişti.