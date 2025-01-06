CHP ve DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu
CHP ve DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu
CHP'nin görüşmek için randevu isteyen İmralı heyeti ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda karar alındı. CHP, Genel Başkan düzeyinde görüşmeye katılma kararı aldı.
DEM Parti heyeti yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek.
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DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretleri devam ediyor.
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CHP'nin DEM Parti ile bir araya gelip gelmeyeceği ise netlik kazanmamıştı.
CHP, DEM Parti ile Genel Başkan düzeyinde görüşmeye katılma kararı aldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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