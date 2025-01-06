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CHP ve DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu

CHP ve DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 17:59

CHP'nin görüşmek için randevu isteyen İmralı heyeti ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda karar alındı. CHP, Genel Başkan düzeyinde görüşmeye katılma kararı aldı.

DEM Parti heyeti yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek.

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DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretleri devam ediyor.

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretleri devam ediyor.
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MHP ve Gelecek Partisi ile görüşen DEM heyeti, son olarak AK Parti heyeti ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, fikirlerimizi paylaştık. ' ifadelerine yer verdi.

DEM Parti'nin bu hafta içinde Deva ve Yeniden Refah partileriyle de görüşeceği biliniyor.

CHP'nin DEM Parti ile bir araya gelip gelmeyeceği ise netlik kazanmamıştı.

CHP'nin DEM Parti ile bir araya gelip gelmeyeceği ise netlik kazanmamıştı.

NTV'nin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin 'Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı, ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz.' ifadelerine yer vermişti.

CHP, DEM Parti ile Genel Başkan düzeyinde görüşmeye katılma kararı aldı.

CHP, DEM Parti ile Genel Başkan düzeyinde görüşmeye katılma kararı aldı.

DEM Parti heyeti yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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