Milli Eğitim Bakanlığı, Ülkü Ocakları ile Protokol Yaptı: Okullarda Eğitim Verecekler!
Milli Eğitim Bakanlığı, Ülkü Ocakları ile Protokol Yaptı: Okullarda Eğitim Verecekler!
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, Ülkü Ocakları ile protokol imzaladı. Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kendirci imzalı protokolde “Genel Müdürlüğümüz ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfi arasında yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi amacıyla…” ibaresi yer aldı.
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Milli Eğitim Bakanlığı, Ülkü Ocakları ile protokol imzaladı. MEB'e bağlı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan protokolde, "Genel Müdürlüğümüz ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfi arasında yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Protokol, 31 Aralık 2024 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir." ifadeleri yer aldı.
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Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kendirci imzalı protokol İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığına ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına gönderildi.
İŞTE O PROTOKOL…
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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