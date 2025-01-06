Melih Gökçek Sorusunu Duyan Osman Gökçek Babasını Savunamadı
Melih Gökçek Sorusunu Duyan Osman Gökçek Babasını Savunamadı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek’in ‘israf eseri’ olarak bilinen Ankapark’a dair aradan geçen 12 seneye dair yeni skandallar ortaya çıkıyor. 2013 yılında yapımına başlanan 2019’da ziyarete açılan Ankapark’ın 2 milyon TL elektrik borcu nedeniyle elektriği kesilmişti.
2013’te 98,4 milyon TL ödenen dinozorların bugün 31,8 milyon TL’ye satıldığı ortaya çıktı.
Melih Gökçek’in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’e Ankapark iddiaları soruldu. Gökçek, iddiaları reddederek babasını savunamadı.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, eski belediye başkanı Melih Gökçek’in Ankapark için 750 milyon dolar harcadığını açıklamıştı.
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Melih Gökçek’in ‘israf eseri’ Ankapark’ta bulunan dinazorların güncel değerinin 98,4 milyon TL olduğu hesaplandı.
İddialara yanıt veremedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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