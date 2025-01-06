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Melih Gökçek Sorusunu Duyan Osman Gökçek Babasını Savunamadı

Melih Gökçek Sorusunu Duyan Osman Gökçek Babasını Savunamadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.01.2025 - 14:55

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek’in ‘israf eseri’ olarak bilinen Ankapark’a dair aradan geçen 12 seneye dair yeni skandallar ortaya çıkıyor. 2013 yılında yapımına başlanan 2019’da ziyarete açılan Ankapark’ın 2 milyon TL elektrik borcu nedeniyle elektriği kesilmişti. 

2013’te 98,4 milyon TL ödenen dinozorların bugün 31,8 milyon TL’ye satıldığı ortaya çıktı. 

Melih Gökçek’in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’e Ankapark iddiaları soruldu. Gökçek, iddiaları reddederek babasını savunamadı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, eski belediye başkanı Melih Gökçek’in Ankapark için 750 milyon dolar harcadığını açıklamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, eski belediye başkanı Melih Gökçek’in Ankapark için 750 milyon dolar harcadığını açıklamıştı.

2013 yılında yapımına başlanan 2019 yılında ziyarete açılan Ankapark’ın 2 milyon liralık fatura borcu nedeniyle elektrikleri kesilmişti.

Melih Gökçek’in ‘israf eseri’ Ankapark’ta bulunan dinazorların güncel değerinin 98,4 milyon TL olduğu hesaplandı.

Melih Gökçek’in ‘israf eseri’ Ankapark’ta bulunan dinazorların güncel değerinin 98,4 milyon TL olduğu hesaplandı.

2013’te 98.4 milyon TL ödenen dinozorların satın alındığı firmanın bugün aynı dinazorları 31.8 milyon TL’te sattığı ortaya çıktı.

İddialara yanıt veremedi.

İddialara yanıt veremedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e Ankapark iddiaları soruldu. Osman Gökçek, soruya 'Konun muhattabı ben değilim' yanıtını verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Seda Kalyoncu

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Konunun muhatabı sen değilsin de Paraları beraber götürdünüz...

Seda Kalyoncu

Ankapark yaptırıcam diye koca koca ejdera heykellerini Ankara'nın ortasına doldur, sonra da ödenmeyen paraları Mansur Yavaş yönetimine yık kaç, iyi valla ! Z... Devamını Gör