Melih Gökçek, Ankapark’taki Transformers'ları İhtiyaç Sahibi Ailelerin Hakkı Olan Sosyal Yardımlarla Almış!
Melih Gökçek, Ankapark’taki Transformers'ları İhtiyaç Sahibi Ailelerin Hakkı Olan Sosyal Yardımlarla Almış!
Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisine yaptığı ve sonrasında ‘çöp’ olan Ankapark’a Transformers alan Melih Gökçek’in bu robotları, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere belediye bütçesindeki sosyal yardım paralarını kullanarak aldığı ortaya çıktı.
Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Eski Başkan Melih Gökçek’in adeta havaya saçtığı, gerçekte ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması gereken bu paranın 17 milyon 657 bin 546 TL olduğu öğrenildi.
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Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (ABB) döneminde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yapılan ve büyük umutlarla açılan Ankapark projesi, beklenen ilgiyi göremeyip kısa sürede kapatıldı.
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Bugün kaderine terk edilen park, devasa bir hurda yığını haline gelirken, geçmişte yapılan harcamalarla ilgili tartışmalar sürüyor.
BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; 2013 yılında Ankapark için satın alınan ve tesisin sembolü haline gelen devasa Transformers robotlarının sosyal yardım bütçesinden finanse edildiği ortaya çıktı.
Gökçek döneminde, savaş temalı bu robotlar için ABB bütçesinden 17 milyon 657 bin 546 TL harcanmış. Bu miktarın güncel değeri, enflasyon etkisiyle yaklaşık 332 milyon TL’ye ulaşıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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