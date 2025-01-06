Sendikalı Oldukları İçin İşten Atılan Polonez İşçilerinin Altı Aylık Direnişi Kazanımla Sonuçlandı
Sendikalı Oldukları İçin İşten Atılan Polonez İşçilerinin Altı Aylık Direnişi Kazanımla Sonuçlandı
Sendikaya üye oldukları için işten atılan ve altı aydır direnen Polonez işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı. Patron, işçilerin talebini kabul etti. İşçiler bugün itibarıyla direniş çadırını kaldırma kararı aldı. Zaferlerini sevinç gözyaşıyla karşılayan işçiler “Davullu zurnalı kutlama yapacağız” dedi.
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İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez fabrikası işçileri sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılmıştı. İşçiler haksızlığa karşı altı aydır direnişteydi.
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İşçilerin direnişiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın katılımıyla toplantı gerçekleşti. Toplantıya Bakan Işıkhan, TekGıda İş Sendikası, işçiler ve işverenler katıldı.
Işıkhan toplantının ardından yaptığı açıklamada taraflar arasında uzlaşma sağlandığını belirtti.
Altı aydır direnen ve zafer elde eden işçiler kararı sevinç gözyaşıyla karşıladı. Açıklama yapan işçiler direniş çadırının kaldırılacağını ve davullu zurnalı kutlama yapacaklarını belirtti.
İşçilerin zafer konuşması şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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işçiler için sevindim