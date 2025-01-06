Sendikalı Oldukları İçin İşten Atılan Polonez İşçilerinin Altı Aylık Direnişi Kazanımla Sonuçlandı

Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere ver verdi:

'Bugün geldiğimiz noktada işçilerimizle ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlandığının müjdesini paylaşmak isterim. Bu anlaşma özellikle işçilerimizin haklarını teminat altına alan bir çerçevede oluşturulmuştur. İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır.'