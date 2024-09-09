Eylemdeki Polonez İşçilerini Emniyet Müdürü Çocukları Üzerinden Tehdit Etti

Polonez fabrikası işçileri, sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarından dolayı 53 gündür eylemde ve fabrikaya giden yolu kapattılar. Bugün eylemleleri sırasında Çatalca İlçe Emniyet Müdürü bugün işçileri çocukları üzerinden tehdit ederek dağılmalarını söyledi.