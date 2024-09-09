Eylemdeki Polonez İşçilerini Emniyet Müdürü Çocukları Üzerinden Tehdit Etti
Eylemdeki Polonez İşçilerini Emniyet Müdürü Çocukları Üzerinden Tehdit Etti
Polonez fabrikası işçileri, sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarından dolayı 53 gündür eylemde ve fabrikaya giden yolu kapattılar. Bugün eylemleleri sırasında Çatalca İlçe Emniyet Müdürü bugün işçileri çocukları üzerinden tehdit ederek dağılmalarını söyledi.
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53 gündür fabrika önünde eylemlerine devam eden işçilere bugün Emniyet Müdürü'nden tehdit geldi. TEK-GIDA İŞ Sendikası'nın paylaştığı tehdit izleyenleri hayrete düşürdü.
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Sendikalı oldukları için işten atılan ve eylem yapan işçiler fabrikanın yolunu kapattılar. Polis müdahalesi öncesi işçilerle konuşan Çatalca İlçe Emniyet Müdürü işçileri çocukları üzerinden tehdit etti.
145 işçinin sürdürdüğü eylem sırasında Emniyet Müdürü, “Ben size gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zekiyse bile bir işe giremez” dedi. Kısa süre sonra yapılan müdahalede ise işçilerin yaralandığı görüldü.
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