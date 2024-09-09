Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan Gelen Bonservis Buhar Oldu

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan Gelen Bonservis Buhar Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
09.09.2024 - 14:33

Kerem Aktürkoğlu sürpriz bir şekilde 12 Milyon Euro'ya Benfica'ya transfer olmuştu. Galatasaray'a hatrı sayılır bir bonservis getiren Kerem, Benfica ile 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı. Kerem'in bonservis ise Galatasaray da hiç de iyi harcanmamışa benziyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kerem'in 12 Milyon Euro'ya transferi ve Osimhen'in gelmesi gelir gider tablosunu çok da sorgulatmamıştı ancak bugün oluşan tablo düşündürücü.

Kerem'in 12 Milyon Euro'ya transferi ve Osimhen'in gelmesi gelir gider tablosunu çok da sorgulatmamıştı ancak bugün oluşan tablo düşündürücü.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Kerem'den gelen bonservis adeta buhar oldu. İşin daha düşündürücü kısmı ise bu para gelen Osimhen'e değil, giden oyunculara verildi.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Kerem'den gelen bonservis adeta buhar oldu. İşin daha düşündürücü kısmı ise bu para gelen Osimhen'e değil, giden oyunculara verildi.

Fanatik'in haberine göre Lyon'a kiralanan Zaha'nın da yıllık maliyetinin yarısını (4 milyon euro) Galatasaray karşılayacak.

Fanatik'in haberine göre Lyon'a kiralanan Zaha'nın da yıllık maliyetinin yarısını (4 milyon euro) Galatasaray karşılayacak.

Ayrıca leo Dubois için 1.5 Milyon Euro ve Sergio Oliveira için de 5.5 Milyon Euro fesih bedeli verilmesi, Kerem'den gelen parayı neredeyse tamamen bitirme noktasına geldi.

Ayrıca leo Dubois için 1.5 Milyon Euro ve Sergio Oliveira için de 5.5 Milyon Euro fesih bedeli verilmesi, Kerem'den gelen parayı neredeyse tamamen bitirme noktasına geldi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kerem Senol

saplaaaa 💙💛💙💪