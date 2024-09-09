Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan Gelen Bonservis Buhar Oldu

Kerem Aktürkoğlu sürpriz bir şekilde 12 Milyon Euro'ya Benfica'ya transfer olmuştu. Galatasaray'a hatrı sayılır bir bonservis getiren Kerem, Benfica ile 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı. Kerem'in bonservis ise Galatasaray da hiç de iyi harcanmamışa benziyor.