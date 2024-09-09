Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan Gelen Bonservis Buhar Oldu
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan Gelen Bonservis Buhar Oldu
Kerem Aktürkoğlu sürpriz bir şekilde 12 Milyon Euro'ya Benfica'ya transfer olmuştu. Galatasaray'a hatrı sayılır bir bonservis getiren Kerem, Benfica ile 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı. Kerem'in bonservis ise Galatasaray da hiç de iyi harcanmamışa benziyor.
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Kerem'in 12 Milyon Euro'ya transferi ve Osimhen'in gelmesi gelir gider tablosunu çok da sorgulatmamıştı ancak bugün oluşan tablo düşündürücü.
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Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Kerem'den gelen bonservis adeta buhar oldu. İşin daha düşündürücü kısmı ise bu para gelen Osimhen'e değil, giden oyunculara verildi.
Fanatik'in haberine göre Lyon'a kiralanan Zaha'nın da yıllık maliyetinin yarısını (4 milyon euro) Galatasaray karşılayacak.
Ayrıca leo Dubois için 1.5 Milyon Euro ve Sergio Oliveira için de 5.5 Milyon Euro fesih bedeli verilmesi, Kerem'den gelen parayı neredeyse tamamen bitirme noktasına geldi.
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