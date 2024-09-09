Görüş Bildir
Haberler
Spor
2024 Paralimpik Oyunları'ndan Rekor Madalya ile Döndük

2024 Paralimpik Oyunları'ndan Rekor Madalya ile Döndük

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
09.09.2024 - 11:15

2024 Paris Paralimpik Oyunları 28 Ağustos'tan bugüne kadar spor dünyasının en çok konuşulan organizasyonlarından oldu. Pazar akşamı kapanış töreni ile noktalanan oyunlarda Türkiye rekor madalya sevinci yaşadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'nin 17. Paralimpik Oyunları'nda gösterdiği performans, sporcuların azim ve yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Sporcularımız 28 madalya kazanarak madalya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attılar

Türkiye'nin 17. Paralimpik Oyunları'nda gösterdiği performans, sporcuların azim ve yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Sporcularımız 28 madalya kazanarak madalya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attılar

Sporcularımız 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı ve toplam sıralamada 23. oldu.

Sporcularımız 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı ve toplam sıralamada 23. oldu.

Tarihi başarıların da yaşandığı Paris'te, para yüzücü Umut Ünlü aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcu oldu.

Tarihi başarıların da yaşandığı Paris'te, para yüzücü Umut Ünlü aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcu oldu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın