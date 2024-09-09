2024 Paralimpik Oyunları'ndan Rekor Madalya ile Döndük
2024 Paralimpik Oyunları'ndan Rekor Madalya ile Döndük
2024 Paris Paralimpik Oyunları 28 Ağustos'tan bugüne kadar spor dünyasının en çok konuşulan organizasyonlarından oldu. Pazar akşamı kapanış töreni ile noktalanan oyunlarda Türkiye rekor madalya sevinci yaşadı.
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Türkiye'nin 17. Paralimpik Oyunları'nda gösterdiği performans, sporcuların azim ve yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Sporcularımız 28 madalya kazanarak madalya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attılar
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Sporcularımız 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı ve toplam sıralamada 23. oldu.
Tarihi başarıların da yaşandığı Paris'te, para yüzücü Umut Ünlü aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcu oldu.
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