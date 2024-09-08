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Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz, FBTV'ye Sempatik Cevaplar Verdi

Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz, FBTV'ye Sempatik Cevaplar Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.09.2024 - 20:41

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanı olarak geldiği statta son zamanlarda farklı bir sıfatla yer alıyor. Yıldırım artık fanatik Fenerbahçeli bir kız babası olarak kızı Yaz'la maçları takip ediyor. Yaz ise her ortamda sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Ezbere söylediği marşlar, pozisyonlara tepkileri gündem olan Yaz ile FBTV kısa bir röportaj gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe tarihinin unutulmaz başkanlarından Aziz Yıldırım'ın en az kendisi kadar Fenerbahçeli kızı Yaz, girdiği her ortamda dikkat çekmeyi başarıyor.

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz başkanlarından Aziz Yıldırım'ın en az kendisi kadar Fenerbahçeli kızı Yaz, girdiği her ortamda dikkat çekmeyi başarıyor.

Fenerbahçe'nin maçlarını elden geldiğince stattan takip eden Yaz, söylediği marşlar ve tezahüratlarla da sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Fenerbahçe'nin maçlarını elden geldiğince stattan takip eden Yaz, söylediği marşlar ve tezahüratlarla da sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Yaz son olarak FBTV'ye verdiği kısa röportajla gündem oldu. "Nasıl Fenerbahçeli oldun?" sorusuna gülerek yanıt veren Yaz, "Babamdan" diyerek izleyenleri de güldürdü.

Yaz son olarak FBTV'ye verdiği kısa röportajla gündem oldu. "Nasıl Fenerbahçeli oldun?" sorusuna gülerek yanıt veren Yaz, "Babamdan" diyerek izleyenleri de güldürdü.

Ekranlara yansıyan o neşeli anlar:

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