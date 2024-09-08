Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz, FBTV'ye Sempatik Cevaplar Verdi

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanı olarak geldiği statta son zamanlarda farklı bir sıfatla yer alıyor. Yıldırım artık fanatik Fenerbahçeli bir kız babası olarak kızı Yaz'la maçları takip ediyor. Yaz ise her ortamda sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Ezbere söylediği marşlar, pozisyonlara tepkileri gündem olan Yaz ile FBTV kısa bir röportaj gerçekleştirdi.