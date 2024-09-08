Ağaç Kesimini Önlemek İçin Öldürülen Reşit Kibar, Hopaspor - Elazığspor Maçında Anıldı
Ağaç Kesimini Önlemek İçin Öldürülen Reşit Kibar, Hopaspor - Elazığspor Maçında Anıldı
Cankurtaran'da ağaç kesimini engellemeye çalışan Reşit Kibar'ın öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor.
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Cankurtaran'da ağaç kesimini engellemeye çalışan Reşit Kibar'ın katledilmesi ve ardından yapılan protestolarda Dursun Ali Koyuncu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ediyor.
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Reşit Kibar için Artvin Hopaspor - Elazığspor maçında da protestolar yükseldi. Statta "Reşit Kibar Ölümsüzdür" tezahüratlarına "Hesabı Sorulacak" sloganları eşlik etti.
Stadyumda ayrıca Reşit Kibar için pankart da açıldı. "Yolun yolumuzdur" yazan pankartın yanı sıra "Başımız sağ olsun" pankartı da stadyum tellerine asıldı.
Hopaspor tribünleri tepkilerini pankart ve sloganlarının yanı sıra kent içindeki protesto yürüyüşünde de gösterdiler.
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