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Galatasaray'da Erden Timur ve Abdürrahim Albayrak Dönüyor İddiası Heyecan Yarattı

Galatasaray'da Erden Timur ve Abdürrahim Albayrak Dönüyor İddiası Heyecan Yarattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.09.2024 - 17:29

Galatasaray, Osimhen'in getirdiği heyecana rağmen hem transferde hem de Avrupa'da istediğini elde edememenin kaosunu yaşıyor. 'Karaborsa' iddiaları da camiayı derinden sarsmış görünüyor. Tüm bunlar yönetimde değişiklik iddialarını gündeme getirdi.

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Galatasaray'ın Avrupa'da elenmesi, karaborsa iddiaları ve Osimhen hariç transferdeki hatalar taraftarı isyan ettirdi. Başkan Dursun Özbek de çıkış yolu arıyor.

Galatasaray'ın Avrupa'da elenmesi, karaborsa iddiaları ve Osimhen hariç transferdeki hatalar taraftarı isyan ettirdi. Başkan Dursun Özbek de çıkış yolu arıyor.

Milliyet Gazetesi yazarı Halil Özer de bugün köşesinde "Yeni yönetim yolda mu?" diyerek değişim iddialarını dile getirdi.

Milliyet Gazetesi yazarı Halil Özer de bugün köşesinde "Yeni yönetim yolda mu?" diyerek değişim iddialarını dile getirdi.

Halil Özer'in iddialarından biri yeni yönetime "küskün" ayrılan Erden Timur'un da gireceği yönünde. Erden Timur'u taraftar da yeniden kulüpte görmek istiyor.

Halil Özer'in iddialarından biri yeni yönetime "küskün" ayrılan Erden Timur'un da gireceği yönünde. Erden Timur'u taraftar da yeniden kulüpte görmek istiyor.

Erden Timur'un yanı sıra yine takıma "ağabeylik" yapan isimlerden Abdürrahim Albayrak'ın da yine yönetici olarak yeni yönetimde yer alması bekleniyor.

Erden Timur'un yanı sıra yine takıma "ağabeylik" yapan isimlerden Abdürrahim Albayrak'ın da yine yönetici olarak yeni yönetimde yer alması bekleniyor.

Halil Özer, "Bana iki ismin birden aynı yönetimde olması mantıksız geldi. Ayrıca bunun için erken seçim kararı alınması lazım." dedi.

Halil Özer, "Bana iki ismin birden aynı yönetimde olması mantıksız geldi. Ayrıca bunun için erken seçim kararı alınması lazım." dedi.
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Özer ayrıca Dursun Özbek yönetimi ile ilgili de "Dursun Özbek ve yönetiminin uzun ömürlü olduğunu hiç sanmıyorum." dedi.

Özer ayrıca Dursun Özbek yönetimi ile ilgili de "Dursun Özbek ve yönetiminin uzun ömürlü olduğunu hiç sanmıyorum." dedi.

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