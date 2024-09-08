Galatasaray'da Erden Timur ve Abdürrahim Albayrak Dönüyor İddiası Heyecan Yarattı

Galatasaray, Osimhen'in getirdiği heyecana rağmen hem transferde hem de Avrupa'da istediğini elde edememenin kaosunu yaşıyor. 'Karaborsa' iddiaları da camiayı derinden sarsmış görünüyor. Tüm bunlar yönetimde değişiklik iddialarını gündeme getirdi.