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Tüm Gözler Onlara Çevrildi: Eda Erdem ve Gizem Örge Mabel Matiz'in Konserine Damga Vurdu

Tüm Gözler Onlara Çevrildi: Eda Erdem ve Gizem Örge Mabel Matiz'in Konserine Damga Vurdu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 15:28

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem ve başarılı pasörü Gizem Örge, Mabel Matiz'in konserinde alkış yağmuruna tutuldu. Performanslarıyla herkesin takdirini kazanan ikiliye ilgi çok büyüktü. (4Bir4Bir)

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Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Takımımız, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle noktalamıştı.

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Takımımız, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle noktalamıştı.

Ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımızın üstün çabası, tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatmıştı.

Ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımızın üstün çabası, tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatmıştı.

Özellikle Çin maçında Gizem Örge'nin omuzundan sakatlanmasına rağmen ağlayarak maça devam etmesi, kaptan Eda Erdem'in turnuvadaki hırsı, dünya gündemine oturmuştu.

Özellikle Çin maçında Gizem Örge'nin omuzundan sakatlanmasına rağmen ağlayarak maça devam etmesi, kaptan Eda Erdem'in turnuvadaki hırsı, dünya gündemine oturmuştu.

Fenerbahçe'de forma giyen başarılı sporcularımız, yeni sezon öncesinde beraber Mabel Matiz'in konserine gitti.

Fenerbahçe'de forma giyen başarılı sporcularımız, yeni sezon öncesinde beraber Mabel Matiz'in konserine gitti.

Konser sırasında büyük ilgi ilgilerin odağı oldular. İşte o anlar:

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