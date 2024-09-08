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Beşiktaşlı Amartey Eyüpspor'a Transfer Olmamak İçin Tesisten Kaçmış!

Beşiktaşlı Amartey Eyüpspor'a Transfer Olmamak İçin Tesisten Kaçmış!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 12:35 Son Güncelleme: 08.09.2024 - 12:48

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Sözcü'ye verdiği röportajda Daniel Amartey'in Eyüpspor'a transfer olacağını duyunca tesislerden kaçtığını açıkladı.

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2023 yazında İngiliz ekibi Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Daniel Amartey hakkında şok edici bir gerçek ortaya çıktı.

2023 yazında İngiliz ekibi Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Daniel Amartey hakkında şok edici bir gerçek ortaya çıktı.

Sözcü'ye açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Hüseyin Yücel, bu sezon kadroda düşünmedikleri oyuncuları için "çok garip" diyerek şunları söyledi:

Sözcü'ye açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Hüseyin Yücel, bu sezon kadroda düşünmedikleri oyuncuları için "çok garip" diyerek şunları söyledi:

“Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip...

“Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip...

Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor’la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. ‘Almanya’ya İngiltere’ye gideceğim' diye tutturmuş.

Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor’la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. ‘Almanya’ya İngiltere’ye gideceğim' diye tutturmuş.

'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı.

'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı.
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Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..."

Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..."
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