Beşiktaş'tan Taraftarlarını Heyecanlandıracak Hamle: Sadio Mane Siyah-Beyazlı Formayı Giyebilir!
Beşiktaş'tan Taraftarlarını Heyecanlandıracak Hamle: Sadio Mane Siyah-Beyazlı Formayı Giyebilir!
Suudi Arabistan basını, sezona iyi başlayan Beşiktaş'ın kadrosunu, Al Nassr ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sadio Mane ile güçlendireceğini iddia etti.
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Giovanni van Bronckhorst ile yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, bir büyük transferi daha bitirme aşamasında.
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Son olarak Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna katan siyah-beyazlıların, Al Nassr forması giyen Sadio Mane ile anlaşmaya oldukça yakın olduğu öğrenildi.
Mane'nin Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinden dolayı Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.
32 yaşındaki futbolcu, 2023 yazında 30 milyon bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten transfer edilmişti.
Senegalli yıldız, Münih kariyerinden önce de 6 sezon Liverpool'da oynamıştı.
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