Benfica'ya İmza Atan Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylı Taraftarına Büyük Jest

'Sevgili Rüzgar,

Hayat bize birçok şey öğretiyor; mutluluklarla beraber geçen güzel günler kadar, ayrılıklar da bu hayatın içinde. Ama biz ayrılsak da kalplerimiz birlikte atar, sen Galatasaray’dan ve Galatasaraylılığından vazgeçme lütfen. Bu renkler altında daha çok kahramanın olacak, onlarla güleceksin, gözündeki yaşlar da inşallah sadece mutluluktan akacak…

Beni affeder misin, bilemiyorum; ama sana Benfica’da giyeceğim ilk maçın formasını hediye etmek isterim. Belki böylece barışabiliriz, ne dersin? 😊'