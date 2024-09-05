Benfica'ya İmza Atan Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylı Taraftarına Büyük Jest
Benfica'ya İmza Atan Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylı Taraftarına Büyük Jest
10 yaşındaki Galatasaraylı Rüzgar, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrıldığını duyunca gözyaşlarına boğulmuştu. Milli futbolcu, küçük taraftarın üzüntüsüne dayanamadı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Galatasaray'ın sevilen futbolcularının başında gelen Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi Benfica oldu.
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25 yaşındaki oyuncu, Portekiz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ayrılık kararı, 10 yaşındaki Galatasaraylı Rüzgar'ı gözyaşlarına boğdu.
Görüntülerin, sosyal medyada büyük dikkat çekmesinin ardından Kerem, Rüzgar'a "Beni affeder misin, bilemiyorum; ama sana Benfica’da giyeceğim ilk maçın formasını hediye etmek isterim. Belki böylece barışabiliriz, ne dersin?" dedi.
Kerem'in mesajı 👇
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