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Benfica'ya İmza Atan Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylı Taraftarına Büyük Jest

Benfica'ya İmza Atan Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylı Taraftarına Büyük Jest

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 08:45

10 yaşındaki Galatasaraylı Rüzgar, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrıldığını duyunca gözyaşlarına boğulmuştu. Milli futbolcu, küçük taraftarın üzüntüsüne dayanamadı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'ın sevilen futbolcularının başında gelen Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi Benfica oldu.

Galatasaray'ın sevilen futbolcularının başında gelen Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi Benfica oldu.

25 yaşındaki oyuncu, Portekiz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

25 yaşındaki oyuncu, Portekiz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ayrılık kararı, 10 yaşındaki Galatasaraylı Rüzgar'ı gözyaşlarına boğdu.

Görüntülerin, sosyal medyada büyük dikkat çekmesinin ardından Kerem, Rüzgar'a "Beni affeder misin, bilemiyorum; ama sana Benfica’da giyeceğim ilk maçın formasını hediye etmek isterim. Belki böylece barışabiliriz, ne dersin?" dedi.

Görüntülerin, sosyal medyada büyük dikkat çekmesinin ardından Kerem, Rüzgar'a "Beni affeder misin, bilemiyorum; ama sana Benfica’da giyeceğim ilk maçın formasını hediye etmek isterim. Belki böylece barışabiliriz, ne dersin?" dedi.

Kerem'in mesajı 👇

Kerem'in mesajı 👇
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'Sevgili Rüzgar,

Hayat bize birçok şey öğretiyor; mutluluklarla beraber geçen güzel günler kadar, ayrılıklar da bu hayatın içinde. Ama biz ayrılsak da kalplerimiz birlikte atar, sen Galatasaray’dan ve Galatasaraylılığından vazgeçme lütfen. Bu renkler altında daha çok kahramanın olacak, onlarla güleceksin, gözündeki yaşlar da inşallah sadece mutluluktan akacak… 

Beni affeder misin, bilemiyorum; ama sana Benfica’da giyeceğim ilk maçın formasını hediye etmek isterim. Belki böylece barışabiliriz, ne dersin? 😊'

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