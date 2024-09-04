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Kimi Neyi İşaret Etti? Osimhen Gündeminde Icardi'den Çok Konuşulacak Sözler!

Kimi Neyi İşaret Etti? Osimhen Gündeminde Icardi'den Çok Konuşulacak Sözler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 16:09 Son Güncelleme: 04.09.2024 - 16:32

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Instagram hesabından ardı arkası kesilmeyen göndermeli paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Fakat bu kez kime olduğu net değil.

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Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olmuş, mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puana uzanmıştı.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olmuş, mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puana uzanmıştı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Mauro Icardi, sakatlanmıştı. Yıldız isim, maça devam edememişti.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Mauro Icardi, sakatlanmıştı. Yıldız isim, maça devam edememişti.

En az bir ay sahalardan uzak kalması beklenen 31 yaşındaki oyuncu, milli aradan dolayı oluşan boşlukta ülkesine dönerken sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

En az bir ay sahalardan uzak kalması beklenen 31 yaşındaki oyuncu, milli aradan dolayı oluşan boşlukta ülkesine dönerken sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli golcü, "Aslan sessizce hakimiyet kurarken, köpekler dikkat çekmek için havlıyor 🦁" dedi.

Arjantinli golcü, "Aslan sessizce hakimiyet kurarken, köpekler dikkat çekmek için havlıyor 🦁" dedi.
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