Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Giderken Bile Galatasaray'ı Düşünmüş: Kerem Aktürkoğlu Transfer Ücreti Konusunda Benfica'ya Baskı Yapmış!

Giderken Bile Galatasaray'ı Düşünmüş: Kerem Aktürkoğlu Transfer Ücreti Konusunda Benfica'ya Baskı Yapmış!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 08:58

Gazeteci Kutlu Akpınar, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin perde arkasını anlattı. Milli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübünün istediği ücreti alabilmesi için tüm şartları sonuna kadar zorlamış.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eylül 2020'den bu yana Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Eylül 2020'den bu yana Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu zamana kadar ciddi satışlarıyla dikkat çeken Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya bonservisiyle transfer oldu.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu zamana kadar ciddi satışlarıyla dikkat çeken Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya bonservisiyle transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar, Benfica'nın transfer için 12 milyon euro ücret ödeyeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, Benfica'nın transfer için 12 milyon euro ücret ödeyeceğini duyurdu.

Kutlu Akpınar, transferin detaylarını aktardı.

Kutlu Akpınar, transferin detaylarını aktardı.

Akpınar, şunları paylaştı:

Akpınar, şunları paylaştı:

'Benfica önce Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için 11 milyon Euro teklif ediyor, Galatasaray bunu kabul ediyor... Özel uçak ayarlanıyor, Kerem gitmek üzereyken Benfica Kerem'den bonservisin 9-10 milyon Euro'ya düşmesi için aracı olmasını istiyor. Kerem bunu hemen reddediyor. Kerem'in önceliği, Galatasaray'a iyi bir bonservis bedeli kazandırmaktı.

Sonrasında Kerem, Galatasaray'ın istediği ücretin ödemesi gerektiği konusunda Benfica'ya baskı yapıyor. Hatta 11 milyon Euro olan bedel 12 milyon Euro'ya çıkıyor. Bunun sebebi de Galatasaray'ın 13 milyon Euro istemesi ve Kerem sayesinde oluyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasraylı taraftarların yorumları 👇

Galatasraylı taraftarların yorumları 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın