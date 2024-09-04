Giderken Bile Galatasaray'ı Düşünmüş: Kerem Aktürkoğlu Transfer Ücreti Konusunda Benfica'ya Baskı Yapmış!
Giderken Bile Galatasaray'ı Düşünmüş: Kerem Aktürkoğlu Transfer Ücreti Konusunda Benfica'ya Baskı Yapmış!
Gazeteci Kutlu Akpınar, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin perde arkasını anlattı. Milli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübünün istediği ücreti alabilmesi için tüm şartları sonuna kadar zorlamış.
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Eylül 2020'den bu yana Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
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25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu zamana kadar ciddi satışlarıyla dikkat çeken Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya bonservisiyle transfer oldu.
Sarı-kırmızılılar, Benfica'nın transfer için 12 milyon euro ücret ödeyeceğini duyurdu.
Kutlu Akpınar, transferin detaylarını aktardı.
Akpınar, şunları paylaştı:
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