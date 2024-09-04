Giderken Bile Galatasaray'ı Düşünmüş: Kerem Aktürkoğlu Transfer Ücreti Konusunda Benfica'ya Baskı Yapmış!

'Benfica önce Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için 11 milyon Euro teklif ediyor, Galatasaray bunu kabul ediyor... Özel uçak ayarlanıyor, Kerem gitmek üzereyken Benfica Kerem'den bonservisin 9-10 milyon Euro'ya düşmesi için aracı olmasını istiyor. Kerem bunu hemen reddediyor. Kerem'in önceliği, Galatasaray'a iyi bir bonservis bedeli kazandırmaktı.

Sonrasında Kerem, Galatasaray'ın istediği ücretin ödemesi gerektiği konusunda Benfica'ya baskı yapıyor. Hatta 11 milyon Euro olan bedel 12 milyon Euro'ya çıkıyor. Bunun sebebi de Galatasaray'ın 13 milyon Euro istemesi ve Kerem sayesinde oluyor.'