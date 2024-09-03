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Herkesin Dikkatini Çekti: Victor Osimhen Maçlarda Maske Takmasının Sebebi Ne?

Herkesin Dikkatini Çekti: Victor Osimhen Maçlarda Maske Takmasının Sebebi Ne?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 13:41

Galatasaray, Victor Osimhen transferi ile sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Nijeryalı forvetin kariyerini araştırırken son zamanlarda karşılaşmalara maske ile çıktığını gördü. Peki durumun sebebi ne?

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Kasım 2021'de ciddi bir sakatlık yaşadı.

Kasım 2021'de ciddi bir sakatlık yaşadı.

Inter'ın savunma oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen'in bu çarpışma sonucu yüzünde ciddi bir hasar meydana geldi. Yapılan tetkikler sonrasında doktorlar, oyuncunun yüzündeki kemiklerin onarılması için altı plaka ve 18 vida takılması gerektiğine karar verdi.

Uzun dönem forma giyemedi.

Uzun dönem forma giyemedi.

Bu zorlu operasyonun ardından Osimhen, iki ay sahalardan uzak kaldı. Ancak bu süreç, Osimhen’in kariyerini neredeyse hiç etkilemedi. Etkili performansı, kaldığı yerden devam etti.

Peki neden maske takıyor?

Peki neden maske takıyor?

Osimhen'in maske takmasının temel sebebi, yüzündeki kemiklerin daha fazla zarar görmesini engellemek. Maske, sahada agresif müdahalelere maruz kaldığında bile yüzünü koruma işlevi görüyor. Her ne kadar başlangıçta bu maske geçici bir çözüm olarak düşünülse de başarılı ismin performansını etkilemediği ve sakatlık riskini azalttığı için kalıcı hale geldi.

"Kimliğim oldu"

"Kimliğim oldu"

2022 yılında verdiği bir röportajda maske konusuna değinen golcü, şunları söylemişti:

'Ayrıca geçen sezon yüzümden kötü bir sakatlık geçirdim, ameliyat gerektiren bir başka kötü andı. Benim için zordu ama kendimi sevdiklerimle çevreledim ve daha hızlı iyileşmeme yardımcı oldu. Bugün beni koruyacak bir maskem olduğu için mutluyum. Maske ve sarı saç, kimliğimin bir parçası haline geldi.”

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