Herkesin Dikkatini Çekti: Victor Osimhen Maçlarda Maske Takmasının Sebebi Ne?
Herkesin Dikkatini Çekti: Victor Osimhen Maçlarda Maske Takmasının Sebebi Ne?
Galatasaray, Victor Osimhen transferi ile sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Nijeryalı forvetin kariyerini araştırırken son zamanlarda karşılaşmalara maske ile çıktığını gördü. Peki durumun sebebi ne?
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Kasım 2021'de ciddi bir sakatlık yaşadı.
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Uzun dönem forma giyemedi.
Peki neden maske takıyor?
"Kimliğim oldu"
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