Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Real Madrid'de İstediği Şansı Bulmayan Arda Güler'in Morali Çok Bozuk!

Real Madrid'de İstediği Şansı Bulmayan Arda Güler'in Morali Çok Bozuk!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 10:04

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in, eflatun-beyazlı kulüpte hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi. AS'ın haberinde, genç yeteneğin son lig maçındaki huzursuzluğuna dikkat çekildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İspanya LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk etmiş, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

İspanya LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk etmiş, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Karşılaşmanın ardından üç puandan çok Arda Güler konuşulmuştu.

Karşılaşmanın ardından üç puandan çok Arda Güler konuşulmuştu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Bellingham'ın yokluğunda Betis karşısında Ceballos'u tercih etmiş, 4 değişiklik hakkını kullanıp milli futbolcuyu oyuna bile almamıştı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Bellingham'ın yokluğunda Betis karşısında Ceballos'u tercih etmiş, 4 değişiklik hakkını kullanıp milli futbolcuyu oyuna bile almamıştı.

Güler de maçın 89. dakikasında soyunma odasının yolunu tutarak tepkisini ortaya koymuştu.

Güler de maçın 89. dakikasında soyunma odasının yolunu tutarak tepkisini ortaya koymuştu.

İspanya basınından AS, Güler'in son durumu üzerine yaptığı haberde şu ifadelere yer verdi:

İspanya basınından AS, Güler'in son durumu üzerine yaptığı haberde şu ifadelere yer verdi:

'Betis karşısında tek bir dakika bile oynamadı. İki maç günü içinde yüzden sıfıra indi.Hayal kırıklığına uğramıştı, bastırılmıştı. Diğer takım arkadaşlarının sahaya yeni çıkmaya başladığı partinin kenarındaydı. Kısa sürecek olan kutlamaya katılmadı. Hiçbir kötü niyet barındırmayan bir kararla ayrıldı: Güler, böyle bir hareketin kaba bir jest olarak görülebileceğinin farkında değildi. Niyeti bu değildi. Aksine.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın