Real Madrid'de İstediği Şansı Bulmayan Arda Güler'in Morali Çok Bozuk!
Real Madrid'de İstediği Şansı Bulmayan Arda Güler'in Morali Çok Bozuk!
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in, eflatun-beyazlı kulüpte hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi. AS'ın haberinde, genç yeteneğin son lig maçındaki huzursuzluğuna dikkat çekildi.
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İspanya LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk etmiş, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
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Karşılaşmanın ardından üç puandan çok Arda Güler konuşulmuştu.
Teknik direktör Carlo Ancelotti, Bellingham'ın yokluğunda Betis karşısında Ceballos'u tercih etmiş, 4 değişiklik hakkını kullanıp milli futbolcuyu oyuna bile almamıştı.
Güler de maçın 89. dakikasında soyunma odasının yolunu tutarak tepkisini ortaya koymuştu.
İspanya basınından AS, Güler'in son durumu üzerine yaptığı haberde şu ifadelere yer verdi:
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