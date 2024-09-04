Real Madrid'de İstediği Şansı Bulmayan Arda Güler'in Morali Çok Bozuk!

'Betis karşısında tek bir dakika bile oynamadı. İki maç günü içinde yüzden sıfıra indi.Hayal kırıklığına uğramıştı, bastırılmıştı. Diğer takım arkadaşlarının sahaya yeni çıkmaya başladığı partinin kenarındaydı. Kısa sürecek olan kutlamaya katılmadı. Hiçbir kötü niyet barındırmayan bir kararla ayrıldı: Güler, böyle bir hareketin kaba bir jest olarak görülebileceğinin farkında değildi. Niyeti bu değildi. Aksine.'