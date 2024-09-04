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Osimhen Maskesiyle Canlı Yayına Katılan Rasim Ozan Kütahyalı Dünyanın Diline Düştü!

Osimhen Maskesiyle Canlı Yayına Katılan Rasim Ozan Kütahyalı Dünyanın Diline Düştü!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 14:20

Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen'in sakatlığından dolayı uzun süredir taktığı maske ile canlı yayına katılmıştı. Yaşanan sıra dışı durum, sosyal medyanın en büyük futbol hesaplarından birine konu oldu.

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Galatasaray, Avrupa'da transfer maratonu noktalanırken müthiş bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, kadrosunu Napoli'nin takımda düşünmediği Osimhen ile güçlendirdi.

Galatasaray, Avrupa'da transfer maratonu noktalanırken müthiş bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, kadrosunu Napoli'nin takımda düşünmediği Osimhen ile güçlendirdi.

100 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en değerli golcüleri arasında dördüncü sırada yer alan ismin taktığı maske, şimdiden bir ikon haline geldi.

100 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en değerli golcüleri arasında dördüncü sırada yer alan ismin taktığı maske, şimdiden bir ikon haline geldi.

Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında yorumculuk yapan fanatik Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında Osimhen'e büründü.

Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında yorumculuk yapan fanatik Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında Osimhen'e büründü.

Futbol dünyasının en büyük sosyal medya hesaplarından 433, olayı "Osimhen çılgınlığı Türk televizyonlarını ele geçirdi" diyerek paylaştı.

Futbol dünyasının en büyük sosyal medya hesaplarından 433, olayı "Osimhen çılgınlığı Türk televizyonlarını ele geçirdi" diyerek paylaştı.
twitter.com

"Türkiye'deki taraftarlar bir başka"

"Türkiye'deki taraftarlar bir başka"
twitter.com
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"Benzer şeyler"

"Benzer şeyler"
twitter.com

"Neden bunu takıyorlar?"

"Neden bunu takıyorlar?"
twitter.com

"Bu onun için iyi bir hamle. Ben sadece orada mutlu olmasını ve daha büyük bir kulübe geri dönmesini istiyorum."

"Bu onun için iyi bir hamle. Ben sadece orada mutlu olmasını ve daha büyük bir kulübe geri dönmesini istiyorum."
twitter.com

"Burada neler oluyor "

"Burada neler oluyor "
twitter.com
twitter.com
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"Ne yapıyor bu? Bu çok utanç verici!"

"Ne yapıyor bu? Bu çok utanç verici!"
twitter.com
twitter.com

"Türk taraftarların Victor Osimen'e gösterdiği sevgiyi görmekten mutluluk duyuyorum. O bunu hak ediyor ve taraftarları mutlu edeceğini biliyorum."

"Türk taraftarların Victor Osimen'e gösterdiği sevgiyi görmekten mutluluk duyuyorum. O bunu hak ediyor ve taraftarları mutlu edeceğini biliyorum."
twitter.com
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