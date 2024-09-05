Fesih Bedelinin Faturası Ağır Oldu: Sergio Oliveria'nın Galatasaray'a Maliyeti
Fesih Bedelinin Faturası Ağır Oldu: Sergio Oliveria'nın Galatasaray'a Maliyeti
Galatasaray, iki yıl daha sözleşmesi bulunan Sergio Oliveria ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Portekizli futbolcuya ödenecek fesih bedeli ortaya çıktı.
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Teknik Direktör Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği, geçtiğimiz yıl da forma şansı bulamayan Sergi Oliveria'nın Galatasaray kariyeri sona erdi.
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2022'de Porto'dan transfer edilen orta sahanın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
İki yıl daha kontratı bulunan Portekizli oyuncuya ödenecek tazminat belli oldu.
Milliyet'te yer alan haberde, 6.4 milyon euro alacağı olan orta sahanın 5.8 milyon euroya "evet" dediği aktarıldı.
Ödemenin üç yıl içerisinde üç taksitle yapılacağı ifade edildi.
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32 futbolcunun yeni adresi ise Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos oldu. Kırmızı-beyazlılar, Oliveira ile iki yıllığına anlaştığını açıkladı.
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