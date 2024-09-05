Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'ye Trafikte Çirkin Saldırı! Maganda Tutuklandı
Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'ye Trafikte Çirkin Saldırı! Maganda Tutuklandı
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, trafikte bir erkek sürücünün tokatlı saldırısına uğradı. Polisin gözaltına aldığı şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.
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Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Trabzon İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi.
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Giresun yönüne giden kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay, önünde seyreden Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi.
Karatay, yol verme tartışması nedeniyle otomobilini Sürmeneli'nin önüne kırdı. Aracından inen Karatay, milli sporcuya tokat atıp küfrettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, "Kasten yaralama" ve 'Hakaret" suçlarından tutuklandı.
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