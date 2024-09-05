Ciddi Kayıp: Üç Futbolcunun Ayrılığı Fenerbahçe'ye Pahalıya Patladı!
Ciddi Kayıp: Üç Futbolcunun Ayrılığı Fenerbahçe'ye Pahalıya Patladı!
Fenerbahçe, yollarını ayırdığı üç oyuncudan ciddi maddi kayıp yaşadı. Sabah'ın haberine göre, Luan Peres, Rade Krunic ve Joao Pedro’nun vedası, kulübe toplamda 13.41 milyon euroluk zarara mal oldu.
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Yaz transfer döneminin bitmesine bir hafta kala Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosu netleşmeye başladı.
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Sarı-lacivertliler, uzun süredir kadroda düşünülmeyen Luan Peres, Rade Krunic ve Joao Pedro'yu takımdan gönderdi.
Fakat bu ayrılıkların faturası, Fenerbahçe'ye ağır oldu.
2022 yazında Santos'tan 5.23 milyon euro karşılığında kadroya katılan Luan Peres, bedavaya Santos'a gitti.
Aynı dönemde Cagliari'den 4.68 milyon euroya alınan Joao Pedro’nun sözleşmesi ise feshedildi.
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Son olarak Milan’dan 3.5 milyon euroya transfer edilen Rade Krunic de herhangi bir bonservis bedeli kazandırmadan Kızılyıldız'a transfer oldu.
Ancak yapılan anlaşmaya göre, Krunic’in olası bir transferinde Kızılyıldız, satış bedelinin %50’sini Fenerbahçe’ye ödeyecek.
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