Arda Turan'ın Barış Alper Yılmaz İçin Açıkladığı Bonservis Ücreti Yeniden Gündem Oldu!
Arda Turan'ın Barış Alper Yılmaz İçin Açıkladığı Bonservis Ücreti Yeniden Gündem Oldu!
Barış Alper Yılmaz'ın Galler maçında kırmızı kart görmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan'ın sözleri yeniden gündem oldu.
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Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'un başına getirilen ve ilk sezonunda Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Arda Turan, Youtube'da 343 Digitale'e konuk olmuştu.
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Genç teknik adam, röportajında Galatasaray'ın en etkili oyuncularından biri olarak gösterilen Barış Alper'den övgüyle bahsetmişti.
Turan, 24 yaşındaki futbolcu için vereceği bonservis ücretini şu sözlerle açıklamıştı:
"Barış Alper Yılmaz'a 40 milyon euronun üzerinde veririm.
Fiziksel olarak Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih'te oynayabilecek kalitede.
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Oyunu da öğrendiği için, bire biri de çok etkili. Dünyada az kalan bir şey. Çalım atan, dribling yapan oyuncu. Şutu var."
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