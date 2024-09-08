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"İnsanlığın, Sözün Bittiği Yerdeyiz": Futbol Dünyası da Kayıp Narin'den Gelen Acı Habere Sessiz Kalmadı

"İnsanlığın, Sözün Bittiği Yerdeyiz": Futbol Dünyası da Kayıp Narin'den Gelen Acı Habere Sessiz Kalmadı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 14:32

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet yanında bir çuval içinde bulundu. Acı olaya futbol kulüpleri, taraftar grupları ve spor medyasından da sert tepkiler geldi.

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