"İnsanlığın, Sözün Bittiği Yerdeyiz": Futbol Dünyası da Kayıp Narin'den Gelen Acı Habere Sessiz Kalmadı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet yanında bir çuval içinde bulundu. Acı olaya futbol kulüpleri, taraftar grupları ve spor medyasından da sert tepkiler geldi.