"İnsanlığın, Sözün Bittiği Yerdeyiz": Futbol Dünyası da Kayıp Narin'den Gelen Acı Habere Sessiz Kalmadı
"İnsanlığın, Sözün Bittiği Yerdeyiz": Futbol Dünyası da Kayıp Narin'den Gelen Acı Habere Sessiz Kalmadı
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet yanında bir çuval içinde bulundu. Acı olaya futbol kulüpleri, taraftar grupları ve spor medyasından da sert tepkiler geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş:
Galatasaray:
Trabzonspor:
Pendikspor:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sakaryaspor:
Erzurumspor:
Gençlerbirliği:
Eyüpspor:
12 Numara:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çarşı:
Yağız Sabuncuoğlu:
Yusuf Kenan Çalık:
Fırat Günayer:
Oğulcan Akçe:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sercan Hamzaoğlu:
Ertem Şener:
Ertan Süzgün:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Taziyenin bir tesiri yok elbette ama Eyüpspor'a helal olsun. Vatanımızı koruyamadık!