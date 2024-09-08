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Fenerbahçe Galatasaray'ın Gündemindeki Sırp Yıldız Filip Kostic'le Anlaşmaya Vardı!

Fenerbahçe Galatasaray'ın Gündemindeki Sırp Yıldız Filip Kostic'le Anlaşmaya Vardı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 15:55

Transfer sezonunun son günlerine yaklaşırken Fenerbahçe'den bir transfer haberi daha geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Filip Kostic ile anlaşmaya vardı.

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İtaya Seri A devi Juventus'un kadroda düşünmediği Filip Kostic'in yeni adresi Fenerbahçe oluyor.

İtaya Seri A devi Juventus'un kadroda düşünmediği Filip Kostic'in yeni adresi Fenerbahçe oluyor.

Adı bir süredir Galatsaray'la anılan Sırp futbolcu, sarı-lacivertli kulübe "evet" dedi.

Adı bir süredir Galatsaray'la anılan Sırp futbolcu, sarı-lacivertli kulübe "evet" dedi.

Fabrizio Romano, anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık olduğunu, uçuş planının hazırlandığını aktardı.

Fabrizio Romano, anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık olduğunu, uçuş planının hazırlandığını aktardı.

Sol kanatta görev alan ismin, bu gece saat 22'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Sol kanatta görev alan ismin, bu gece saat 22'de İstanbul'da olması bekleniyor.

31 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda 14.7 milyon euro bedelle Frankfurt'tan Juventus'a transfer olmuştu.

31 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda 14.7 milyon euro bedelle Frankfurt'tan Juventus'a transfer olmuştu.
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