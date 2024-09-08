Townsend Antalyaspor'a Transfer Oldu, Transfer Yasağı Yüzünden Lisansı Çıkmadı, Yorumcu Oldu
Townsend Antalyaspor'a Transfer Oldu, Transfer Yasağı Yüzünden Lisansı Çıkmadı, Yorumcu Oldu
Transfer yasağı ile boğuşan Antalyaspor'da Townsend krizi yaşanıyor. Transfer edilen oyuncuya lisans çıkarılamıyor. Townsend de ülkesinde milli maçta yorumcu oldu.
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Sezona teknik direktörlük koltuğunda Alex de Souza ile başlayan Antalyaspor'da transfer yasağı yeni krizlere neden oluyor.
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İngiltere Championship takımlarından Luton Town’dan transfer ettiği Andros Townsend de bu krizdeki başrollerinden biri oldu.
İngiltere - İrlanda maçında yorumculuk yapan Townsend, Antalyaspor'daki süreci ile ilgili de bilgiler verdi. Ajansspor'un derlediği habere göre Townsend'in durum belirsizliğini koruyor.
Townsend, "Antalyaspor ile sözleşmem olduğuna inanıyorum. Bunun dışında hiçbir fikrim yok. Biraz antrenman yapıyor, biraz sahilde takılıyorum. Çılgın bir senaryo. Transfer yasağı var beni duyuramıyorlar, sözleşmem var mı emin değilim" dedi.
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