Narin'in Katledilmesinin Ardından Hüda Par Suçu ABD, İsrail ve Avrupa'ya Attı

Narin'in cansız bedeninin bulunması tüm ülkeyi sardı. Yetkililer olayın üzerine gitme kararlığına dair açıklamalar yaparken halkta da derin bir öfke hakim. 8 yaşındaki küçük bir çocuğun katledilmesinin üzüntüsü sürerken Hüda Par Genel İdare Kurulu Üyesi Vedat Turgut'un acıyı bir kenara bırakarak siyasi söylemlerle açıklamalarda bulunması tepki çekti.