Narin'in Katledilmesinin Ardından Hüda Par Suçu ABD, İsrail ve Avrupa'ya Attı
Narin'in Katledilmesinin Ardından Hüda Par Suçu ABD, İsrail ve Avrupa'ya Attı
Narin'in cansız bedeninin bulunması tüm ülkeyi sardı. Yetkililer olayın üzerine gitme kararlığına dair açıklamalar yaparken halkta da derin bir öfke hakim. 8 yaşındaki küçük bir çocuğun katledilmesinin üzüntüsü sürerken Hüda Par Genel İdare Kurulu Üyesi Vedat Turgut'un acıyı bir kenara bırakarak siyasi söylemlerle açıklamalarda bulunması tepki çekti.
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Günlerdir beklediğimiz mucize haber gelmedi. Mucize beklentilerimiz bu sabah içişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamasıyla kendini üzüntü ve öfkeye bıraktı.
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Narin'in üzüntüsü uzun zaman sonra ülkeyi ortak bir acıda birleştirdi. Milyonlarca insan Narin'e gözyaşı döküp, sorumluluların ceza almasını bekliyor.
Ancak bu acıyı siyasi söylemle siyasi şova dönüştürmek isteyenler de yok değil. Son olarak Hüda Par GİK Üyesi Vedat Turgut'un açıklamaları tepki çekti.
Vedat Turgut, yaşanan olayların ABD, İsrail ve Avrupa kültürü olduğunu söyledi. Turgut, "Bizim inancımıza göre, bırakın bir çocuğu, bir insanı bile sebepsiz yere öldürmek ebedi cehennem sebebidir" dedi.
Turgut açıklamalarında "Bu tür vahşilikler, vandallıklar içimizden çıkmayacak. Bunlar bizim kültürümüz değil, bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in kültürü. Bu kültürü kimler ne amaçla aramıza koydu onu araştırmak lazım" ifadelerine yer verdi.
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