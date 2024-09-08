AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Narin'in Ailesiyle İlgili Şok Açıklamalar: "Aile 40 Yıllık Dostumuz"
AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Narin'in Ailesiyle İlgili Şok Açıklamalar: "Aile 40 Yıllık Dostumuz"
Kaynak: https://x.com/szctelevizyonu/status/1...
21 Ağustos'tan bu yana bulunamayan Narin Güran'dan acı haber bugün geldi. Cansız bedenine dereyatağında ulaşılan Narin'le ilgili soruşturma sürerken, AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan SZC TV canlı yayınında aileyle ilgili şok açıklamalar geldi.
Kaynak: SZC TV
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8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmuştu.
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Narin'in 19 gün sonra dereyatağında cansız bedeninin bulunmasıyla tüm Türkiye yasa boğuldu.
AKP milletvekili Galip Ensarioğlu, SZC TV yayınına katılarak Narin'in ailesiyle ilgili şok açıklamalarda bulundu.
"Aileyle 40 yıllık dostluğumuz var" diyen Ensarioğlu, aileyle ve soruşturmayla ilgili şu sözleri söyledi:
Sunucu Gülinay Selçuk'un "Allah'tan rahmet dileğini okuduk hep ama aileye başsağlığı paylaşılmadı. Örnek veriyorum gözaltılarda anne ve baba var mı? Ya da minik Narin görmemesi gereken bir şeye mi tanıklık etti sizce?" sorusuna ise şu cevabı verdi:
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Ensarioğlu ayrıca şu ifadelerde bulundu: "1-2 gün sabretmek iyi olacak. Bilen bilmeyen herkes yorum yapıyor haklı da olsalar soruşturmanın sürecine zarar verebiliriz hem de az bir ihtimal de olsa suçsuz birilerine çok ağır ithamlarda da bulunabiliriz. Bunları uzmanlarına bıraksak ekiplere bıraksak daha iyi olacak"
Videonun tamamı için:
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