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AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Narin'in Ailesiyle İlgili Şok Açıklamalar: "Aile 40 Yıllık Dostumuz"

AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Narin'in Ailesiyle İlgili Şok Açıklamalar: "Aile 40 Yıllık Dostumuz"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 18:18

21 Ağustos'tan bu yana bulunamayan Narin Güran'dan acı haber bugün geldi. Cansız bedenine dereyatağında ulaşılan Narin'le ilgili soruşturma sürerken, AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan SZC TV canlı yayınında aileyle ilgili şok açıklamalar geldi.

Kaynak: SZC TV

Kaynak: https://x.com/szctelevizyonu/status/1...
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8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmuştu.

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmuştu.

Narin'in 19 gün sonra dereyatağında cansız bedeninin bulunmasıyla tüm Türkiye yasa boğuldu.

Narin'in 19 gün sonra dereyatağında cansız bedeninin bulunmasıyla tüm Türkiye yasa boğuldu.

AKP milletvekili Galip Ensarioğlu, SZC TV yayınına katılarak Narin'in ailesiyle ilgili şok açıklamalarda bulundu.

AKP milletvekili Galip Ensarioğlu, SZC TV yayınına katılarak Narin'in ailesiyle ilgili şok açıklamalarda bulundu.

"Aileyle 40 yıllık dostluğumuz var" diyen Ensarioğlu, aileyle ve soruşturmayla ilgili şu sözleri söyledi:

"Aileyle 40 yıllık dostluğumuz var" diyen Ensarioğlu, aileyle ve soruşturmayla ilgili şu sözleri söyledi:

'Aile bireyleri ile ilgili yapılan tutuklamalar var, aile bireylerine ait yeni gözaltılar var. Yani onları daha fazla yaralayacak, somut bir delile oturtmadan ve ilgili birimler tarafından netleştirilmeyen bir şey ifade etmemiz de mümkün değil.'

Sunucu Gülinay Selçuk'un "Allah'tan rahmet dileğini okuduk hep ama aileye başsağlığı paylaşılmadı. Örnek veriyorum gözaltılarda anne ve baba var mı? Ya da minik Narin görmemesi gereken bir şeye mi tanıklık etti sizce?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

Sunucu Gülinay Selçuk'un "Allah'tan rahmet dileğini okuduk hep ama aileye başsağlığı paylaşılmadı. Örnek veriyorum gözaltılarda anne ve baba var mı? Ya da minik Narin görmemesi gereken bir şeye mi tanıklık etti sizce?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

'Yani tabii bunların hepsi değerlendiriliyor ama aile bir kişiden ibaret değil. Yani ailede şüpheli durumda olan veya yarın öbür gün netleşince belki suçlu durumda olan 1-2 kişi varsa bile bütün aileye aynı gözle bakmak da doğru değil. Büyük bir aile. Varsa bir suç herkes suçlu değil. Yani bu böyle kızımızın vahşice katledilmesi aile kararıyla falan olacak bir şey değil bu. Muhakkak böyle bir şey yoktur ortada.' 

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Ensarioğlu ayrıca şu ifadelerde bulundu: "1-2 gün sabretmek iyi olacak. Bilen bilmeyen herkes yorum yapıyor haklı da olsalar soruşturmanın sürecine zarar verebiliriz hem de az bir ihtimal de olsa suçsuz birilerine çok ağır ithamlarda da bulunabiliriz. Bunları uzmanlarına bıraksak ekiplere bıraksak daha iyi olacak"

Ensarioğlu ayrıca şu ifadelerde bulundu: "1-2 gün sabretmek iyi olacak. Bilen bilmeyen herkes yorum yapıyor haklı da olsalar soruşturmanın sürecine zarar verebiliriz hem de az bir ihtimal de olsa suçsuz birilerine çok ağır ithamlarda da bulunabiliriz. Bunları uzmanlarına bıraksak ekiplere bıraksak daha iyi olacak"

'Yani aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin tüm bireylerini hemen hemen, gençler hariç tanırız. Yakın dostluğumuz var. Geçmişte aileye dair de çok spekülasyonlar var. Siyasi görüşü üzerinden meseleyi ele almak isteyenler olmuş. Hizbullahçı olduğunu söyleyen siyasiler var sosyal medyada. Bu meseleye siyaseti bulaştırmamak lazım. Siyasetin bu meseleyle ne ilgisi olabilir yani?

Videonun tamamı için:

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