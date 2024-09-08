AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Narin'in Ailesiyle İlgili Şok Açıklamalar: "Aile 40 Yıllık Dostumuz"

'Yani tabii bunların hepsi değerlendiriliyor ama aile bir kişiden ibaret değil. Yani ailede şüpheli durumda olan veya yarın öbür gün netleşince belki suçlu durumda olan 1-2 kişi varsa bile bütün aileye aynı gözle bakmak da doğru değil. Büyük bir aile. Varsa bir suç herkes suçlu değil. Yani bu böyle kızımızın vahşice katledilmesi aile kararıyla falan olacak bir şey değil bu. Muhakkak böyle bir şey yoktur ortada.'