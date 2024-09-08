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Narin’in Cenaze Bekleme Alanında Bir Kadının “Gidin Yalan Konuşun” Dediği Anlar Dikkat Çekti

Narin’in Cenaze Bekleme Alanında Bir Kadının “Gidin Yalan Konuşun” Dediği Anlar Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 18:05

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21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan Narin Güran’dan bugün sabah saatlerinde acı haber geldi. Narin Güran’ın cansız bedeni terliğinin bulunduğu derede, çuvalın içinde bulundu. Minik Narin’den gelen acı haber hepimizin yüreklerini yaktı.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gündür aranan Narin Güran’ın acı haberinin ardından cenaze bekleme yerinde yaşananlar dikkat çekti.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gündür aranan Narin Güran’ın acı haberinin ardından cenaze bekleme yerinde yaşananlar dikkat çekti.

Cenaze bekleme yerine doğru ilerleyenler arasında bir kadın kalabalığa dönerek “Gidin yalan konuşun” diye bağırdı.

Cenaze bekleme yerine doğru ilerleyenler arasında bir kadın kalabalığa dönerek “Gidin yalan konuşun” diye bağırdı.

Bir adam da o esnada kadını dürterek susturmak istedi.

Bir adam da o esnada kadını dürterek susturmak istedi.

İşte o anlar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Deniz Öz

Narinin bedeni bu yamyamlara verilmemeli! Herkes susmuş şimdi masum gibi sahip çıkmasınlar. O pis köye verilmesin. Yok edildiği topraklara gömülmemeli.

mb

Herkes biliyor abla hepimiz biliyoruz yalan konuştuklarını, susma abla susturmaya çalışıyorlar susmayın bu kızımızda bari susmayın azıcık vicdanınız varsa, ö... Devamını Gör

AsenA

konusmaya konusur da bir kim bilir cocuklariyla mi tehtid edildi yoksa kendiyle mi bilinmez 😔

Çiğdem Oğan

Çeneniz tutulsun ne biliyorsanız anlatın artık be yeter değil mi sakladığınız