Narin’in Cenaze Bekleme Alanında Bir Kadının “Gidin Yalan Konuşun” Dediği Anlar Dikkat Çekti

Bir Düğünde Kulağında Sigara Olduğunu Unutan Genç Babasıyla Selamlaşınca Ortaya Güldüren Görüntüler Çıktı

Almanya'da Sağlık Hizmeti Alan Bir Kadın Fatura Karşısında İsyan Etti: "Bir Daha Türkiye'ye Laf Edersem..."