Narin’in Cenaze Bekleme Alanında Bir Kadının “Gidin Yalan Konuşun” Dediği Anlar Dikkat Çekti

21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan Narin Güran’dan bugün sabah saatlerinde acı haber geldi. Narin Güran’ın cansız bedeni terliğinin bulunduğu derede, çuvalın içinde bulundu. Minik Narin’den gelen acı haber hepimizin yüreklerini yaktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gündür aranan Narin Güran’ın acı haberinin ardından cenaze bekleme yerinde yaşananlar dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cenaze bekleme yerine doğru ilerleyenler arasında bir kadın kalabalığa dönerek “Gidin yalan konuşun” diye bağırdı.
Bir adam da o esnada kadını dürterek susturmak istedi.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Narinin bedeni bu yamyamlara verilmemeli! Herkes susmuş şimdi masum gibi sahip çıkmasınlar. O pis köye verilmesin. Yok edildiği topraklara gömülmemeli.
Herkes biliyor abla hepimiz biliyoruz yalan konuştuklarını, susma abla susturmaya çalışıyorlar susmayın bu kızımızda bari susmayın azıcık vicdanınız varsa, ö... Devamını Gör
konusmaya konusur da bir kim bilir cocuklariyla mi tehtid edildi yoksa kendiyle mi bilinmez 😔
Çeneniz tutulsun ne biliyorsanız anlatın artık be yeter değil mi sakladığınız