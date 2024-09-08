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Narin Nasıl Bulundu? Cansız Bedeninin Dere Yatağında Bir Çuval İçinde Bulunduğu İddia Edildi

Narin Nasıl Bulundu? Cansız Bedeninin Dere Yatağında Bir Çuval İçinde Bulunduğu İddia Edildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 10:53

Narin Güran'ın kaybında 19. güne girilirken acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine Jandarma ekiplerince ulaşıldığını açıkladı.

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Narin Güran Nasıl Bulundu?

Narin Güran Nasıl Bulundu?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin evine köye 3 km mesafedeki dere yatağında bir torba içinde ulaşıldığı iddia edilenler arasında. Ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Gazeteci Emrullah Erdinç de hemen ardından yaptığı paylaşımda şu detayları verdi:

Halk TV muhabiri Ferit Demir canlı yayında söylediği sözlerle dikkat çekti. Demir, ''Narin'in bazı akrabaları bu olayı biliyordu ama susuyorlardı. Yalnızca Narin'i alıp götüren değil, bir çok kişi biliyordu ama sustular." dedi.

Halk TV muhabiri Ferit Demir canlı yayında söylediği sözlerle dikkat çekti. Demir, ''Narin'in bazı akrabaları bu olayı biliyordu ama susuyorlardı. Yalnızca Narin'i alıp götüren değil, bir çok kişi biliyordu ama sustular." dedi.

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