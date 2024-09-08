Narin Nasıl Bulundu? Cansız Bedeninin Dere Yatağında Bir Çuval İçinde Bulunduğu İddia Edildi
Narin Nasıl Bulundu? Cansız Bedeninin Dere Yatağında Bir Çuval İçinde Bulunduğu İddia Edildi
Narin Güran'ın kaybında 19. güne girilirken acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine Jandarma ekiplerince ulaşıldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin Güran Nasıl Bulundu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
Gazeteci Emrullah Erdinç de hemen ardından yaptığı paylaşımda şu detayları verdi:
Halk TV muhabiri Ferit Demir canlı yayında söylediği sözlerle dikkat çekti. Demir, ''Narin'in bazı akrabaları bu olayı biliyordu ama susuyorlardı. Yalnızca Narin'i alıp götüren değil, bir çok kişi biliyordu ama sustular." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın