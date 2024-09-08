Narin Güran’ın 4 Ay Önce Okulun Bahçesinde Arkadaşlarıyla Oynadığı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Narin Güran’ın Halası Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nun Önünde Ağıtlar Yaktı

Yok Daha Neler! Bir Hipnotist Hipnoz Yöntemiyle Kadına Yemek Yemeyi Unutturdu

Bir Kadın Dilan ve Engin Polat'ın Peş Peşe Tahliye Edilmesinin Ardından İsyan Etti: "Neden Okuyor İnsanlar"

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