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Narin Güran’ın 4 Ay Önce Okulun Bahçesinde Arkadaşlarıyla Oynadığı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Narin Güran’ın 4 Ay Önce Okulun Bahçesinde Arkadaşlarıyla Oynadığı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 17:37

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21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran’dan bugün sabah 08.45’te acı haber geldi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin’in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

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19 gündür kayıp olan Narin Güran geçtiğimiz günlerde terliğinin bulunduğu derede çuvalın içinde bulundu.

19 gündür kayıp olan Narin Güran geçtiğimiz günlerde terliğinin bulunduğu derede çuvalın içinde bulundu.

Narin Güran’ın 4 önce okulda arkadaşlarıyla eğlendiği anlara ait görüntüleri AA paylaştı.

Narin Güran’ın 4 önce okulda arkadaşlarıyla eğlendiği anlara ait görüntüleri AA paylaştı.

Minik Narin’den geriye kalan görüntüler yürekleri yaktı.

Minik Narin’den geriye kalan görüntüler yürekleri yaktı.

İşte o anlar 👇

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