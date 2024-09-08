Narin Güran’ın 4 Ay Önce Okulun Bahçesinde Arkadaşlarıyla Oynadığı Görüntüleri Ortaya Çıktı

21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran’dan bugün sabah 08.45’te acı haber geldi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin’in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Kaynak: AA
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19 gündür kayıp olan Narin Güran geçtiğimiz günlerde terliğinin bulunduğu derede çuvalın içinde bulundu.
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Narin Güran’ın 4 önce okulda arkadaşlarıyla eğlendiği anlara ait görüntüleri AA paylaştı.
Minik Narin’den geriye kalan görüntüler yürekleri yaktı.
İşte o anlar 👇
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