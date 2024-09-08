Narin Güran, Leyla Aydemir, Ufuk Tatar... Vahşice Öldürülen Göz Bebeklerimizin Asla Unutamadığımız Yüzleri!

Narin Güran, Leyla Aydemir, Ufuk Tatar ve daha niceleri... Her biri daha çocuk yaşta vahşice öldürüldü ve daha hayatın ne denli kıymetli bir yolculuk olduğunu bilemeden hayattan kopartıldı. Kısacık ömürlerine yüreğimizi ağrıtan gülümsemeleriyle iz bırakan o çocukları koruyamadık belki ama en azından onları unutmamak, başka çocukların solup gitmesine engel olmak bizlerin elinde...