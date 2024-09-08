Narin Güran, Leyla Aydemir, Ufuk Tatar... Vahşice Öldürülen Göz Bebeklerimizin Asla Unutamadığımız Yüzleri!
Narin Güran, Leyla Aydemir, Ufuk Tatar... Vahşice Öldürülen Göz Bebeklerimizin Asla Unutamadığımız Yüzleri!
Narin Güran, Leyla Aydemir, Ufuk Tatar ve daha niceleri... Her biri daha çocuk yaşta vahşice öldürüldü ve daha hayatın ne denli kıymetli bir yolculuk olduğunu bilemeden hayattan kopartıldı. Kısacık ömürlerine yüreğimizi ağrıtan gülümsemeleriyle iz bırakan o çocukları koruyamadık belki ama en azından onları unutmamak, başka çocukların solup gitmesine engel olmak bizlerin elinde...
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Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, "Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar" demiş, çocuklara 23 Nisan'ı armağan etmiş. Ama biz onun kıymet verdiği çocuklara sahip çıkamıyor, koruyamıyor, göz bebeklerimizi sağlıkla büyütemiyoruz.
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21 Ağustos'tan beri aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bugün köye 1.5 kilometre uzaklıktaki bir derede bulundu.
Günlerdir tüm Türkiye'nin tek yürek olup konuştuğu minik Narin, sahip çıkamadığımız, o tatlı tebessümüyle kalbimizi delip geçen son çocuk oldu.
Kamuoyunda büyük yankı uyandıran Leyla da bizi kahreden bir ölümle hayata veda etmişti. 2018 yılında henüz 4 yaşındayken hayattan kopartılan minik Leyla 18 gün boyunca aranmış, babasının kuzeni tarafından istismar edildikten sonra vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Ufuk Tatar da kalbimizi acıtan çocuklardan biriydi. Hatay'da tam 8 gün boyunca arandıktan sonra cansız bedeni bulunan minik Ufuk daha 6 yaşındaydı.
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Ankara Polatlı'da kayıplara karışan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara günler sonra bulunmuş, minik kızın cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.
2014'te son kez Adana'daki evinin önünde görülen bu tatlı gülümsemenin sahibi Gizem Akdeniz'in katilleri ablasının sevgilisi ve babasının kuzeni çıkmıştı.
2018'de henüz 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz, evinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolmuş ve günler sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.
2017'de parkta oyun oynarken kaybolan Eylül Umutlu'nun cansız bedeni terk edilmiş bir inşaatta bulundu. Umutlu'nun istismar edildikten sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Koruyamıyoruz... Biz, geleceğimiz olan masum çocukların, göz bebeklerimizin vahşice öldürülmelerine kahroluyor ama onlara yeterince sahip çıkamıyoruz. Halbuki her birinin gözündeki ışıltıyı evvela unutmayarak başlayabiliriz onları korumaya...
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