Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Genç Yaşta Tüm Sevdiklerini Kaybeden Ressam Alfred Kubin'in Melankolik Eserleri

Genç Yaşta Tüm Sevdiklerini Kaybeden Ressam Alfred Kubin'in Melankolik Eserleri

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 12:54

Acıyla henüz hayatlarının başında karşılaşan insanlardan çok azı acıyı bal eyleme cesareti gösterir, hüzünlerini teker teker üretime çevirir. Avusturyalı ressam Alfred Kubin de bu isimlerden biri. Genç yaşında yaşadığı üzüntülerini fırçasıyla tuvallere akıtan ressamın çizimleri ve hayat hikâyesi birçok kişiye ilham olmaya devam ediyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1877'de doğan Avusturyalı ressam Alfred Kubin, hayatın cilvesi ve acı sürprizleriyle henüz çocukken tanıştı.

1877'de doğan Avusturyalı ressam Alfred Kubin, hayatın cilvesi ve acı sürprizleriyle henüz çocukken tanıştı.

Hayatının ilk yirmi yılında birçok kayıp yaşayan Kubin, güçlü bir bağ kurduğu annesinin ani ölümünden sonra derin bir yas duygusuna geçiş yaptı.

Hayatının ilk yirmi yılında birçok kayıp yaşayan Kubin, güçlü bir bağ kurduğu annesinin ani ölümünden sonra derin bir yas duygusuna geçiş yaptı.

Bu acı ölümden sonra sadece zihinsel açıdan değil aynı zamanda fiziksel olarak da birçok problemle burun buruna geldi.

Bu acı ölümden sonra sadece zihinsel açıdan değil aynı zamanda fiziksel olarak da birçok problemle burun buruna geldi.

Karanlık bir ruhalindeyken çareyi resimde bulan Kubin, ilk olarak fantastik yaratıkları çizdi. Hızlı adımlarla hüzünlerini fırçasıyla tuvallere akıtmaya başlayan ressam, kısa zamanda popüler bir isme dönüştü.

Karanlık bir ruhalindeyken çareyi resimde bulan Kubin, ilk olarak fantastik yaratıkları çizdi. Hızlı adımlarla hüzünlerini fırçasıyla tuvallere akıtmaya başlayan ressam, kısa zamanda popüler bir isme dönüştü.

Büyük bir çıkış yakaladığı sırada bir kez daha derin bir acıyla sarsıldı. Bu kez hayatını kaybeden nişanlısıydı. Tifüs rahatsızlığı nedeniyle sevdiği insanı kaybeden Kubin, duygusal açıdan artık bitik durumdaydı.

Büyük bir çıkış yakaladığı sırada bir kez daha derin bir acıyla sarsıldı. Bu kez hayatını kaybeden nişanlısıydı. Tifüs rahatsızlığı nedeniyle sevdiği insanı kaybeden Kubin, duygusal açıdan artık bitik durumdaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Üstelik bu dönemde sadece nişanlısını değil babasını da kaybetti Kubin. Kendini duygusal açıdan tükenmiş hissediyordu.

Üstelik bu dönemde sadece nişanlısını değil babasını da kaybetti Kubin. Kendini duygusal açıdan tükenmiş hissediyordu.

Yaşadığı acı kayıpların akabinde I. Dünya Savaşı sebebiyle çizimlerine ara verdi, sonrasında ise tamamen duygularını ve iç dünyasını yansıtan eserleri yarattı.

Yaşadığı acı kayıpların akabinde I. Dünya Savaşı sebebiyle çizimlerine ara verdi, sonrasında ise tamamen duygularını ve iç dünyasını yansıtan eserleri yarattı.

Yaşadığı trajik ölümlerden sonra yalnızlığı kendine en büyük kale olarak seçen ressam, savaş sona erdikten sonra Viyana'da yaşamaya başladı.

Yaşadığı trajik ölümlerden sonra yalnızlığı kendine en büyük kale olarak seçen ressam, savaş sona erdikten sonra Viyana'da yaşamaya başladı.

Kendini sadece üretimine verdi ve aldığı övgüler ölümünden bugüne dek devam etti. Kubin, yaşadığı tüm acıları teker teker sanat eserlerine çevirmesiyle birçok genç sanatçıya ilham olmayı sürdürüyor.

Kendini sadece üretimine verdi ve aldığı övgüler ölümünden bugüne dek devam etti. Kubin, yaşadığı tüm acıları teker teker sanat eserlerine çevirmesiyle birçok genç sanatçıya ilham olmayı sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın