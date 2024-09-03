Genç Yaşta Tüm Sevdiklerini Kaybeden Ressam Alfred Kubin'in Melankolik Eserleri

Acıyla henüz hayatlarının başında karşılaşan insanlardan çok azı acıyı bal eyleme cesareti gösterir, hüzünlerini teker teker üretime çevirir. Avusturyalı ressam Alfred Kubin de bu isimlerden biri. Genç yaşında yaşadığı üzüntülerini fırçasıyla tuvallere akıtan ressamın çizimleri ve hayat hikâyesi birçok kişiye ilham olmaya devam ediyor.

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