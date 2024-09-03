"Türkiye'ye Son Gelişimdi!": İngiliz Turist Dalaman Havalimanı'ndaki Fiyatlar Karşısında Şoke Oldu!
"Türkiye'ye Son Gelişimdi!": İngiliz Turist Dalaman Havalimanı'ndaki Fiyatlar Karşısında Şoke Oldu!
Yaz sezonunda Türkiye'yi ziyaret eden turistler yaşadıkları deneyimleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Bu turistlerden biri de İngiliz vatandaşı Hayley Duffy'dı. Dalaman Havaalanı'ndaki fiyatlar karşısında şoke olan Duffy, TikTok'a yüklediği videoyla yaşadığı şoku takipçileriyle paylaştı.
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İngiliz vatandaşı Hayley Duffy, yaz sezonunda Türkiye'yi ziyaret eden turistlerden biriydi. Tatilinin finalini Muğla'daki Dalaman Havaalanı'nda yapan Duffy, hiç beklemediği bir şokla karşılaştı.
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Havalimanındaki fiyatlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan İngiliz turistin TikTok'ta paylaştığı video 650 bin kez izlendi.
Karşılaştığı fiyatlar karşısında şoke olan Duffy, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Dalaman Havaalanı'ndaki yiyecek fiyatları kocaman bir şaka. Bir içecek için tam 20 euro ödedim!"
Duffy'nin TikTok'ta viral olan videoya gelen yorumlardan biri ise şöyleydi: "20 yıldır Türkiye'ye gidiyorum ama bu sene son gelişimdi. Türkiye'de artık her şey çılgına döndü!"
Duffy'nin paylaşımını haber yapan İngiliz Daily Mirror gazetesindeki haberde ise "Artan fiyatlar nedeniyle turistler Türkiye'den vazgeçebilir" ifadelerine yer verildi.
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