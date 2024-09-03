"Türkiye'ye Son Gelişimdi!": İngiliz Turist Dalaman Havalimanı'ndaki Fiyatlar Karşısında Şoke Oldu!

Yaz sezonunda Türkiye'yi ziyaret eden turistler yaşadıkları deneyimleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Bu turistlerden biri de İngiliz vatandaşı Hayley Duffy'dı. Dalaman Havaalanı'ndaki fiyatlar karşısında şoke olan Duffy, TikTok'a yüklediği videoyla yaşadığı şoku takipçileriyle paylaştı.

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