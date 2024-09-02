12 Kişi Tutuklandı, Maç Yarıda Kaldı: İsrail Ulusal Marşını Protesto Eden Araplara Sopayla Saldırdılar!
12 Kişi Tutuklandı, Maç Yarıda Kaldı: İsrail Ulusal Marşını Protesto Eden Araplara Sopayla Saldırdılar!
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İsrail Premier Ligi'nin ikinci haftasında Hapoel Beer Sheva ile İsrailli Arapların takımı olarak bilinen Bnei Sakhnin karşı karşıya geldi.
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The Jerusalem Post'un haberine göre, maçın hemen öncesinde İsrail Ulusal Marşı okunduğu esnada Bnei Sakhnin'in İsrailli Arap taraftarları ıslıklarla marşı protesto etti.
Rakip taraftarın İsrail marşını protesto etmesi üzerine Hapoel Beer Sheva'lılar ellerindeki sopalarla Arap taraftarlara saldırdı.
Güvenlik görevlilerinin güçlükle müdahale ettiği olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve maç yarıda kaldı.
İşte o anlar:
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