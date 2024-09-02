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12 Kişi Tutuklandı, Maç Yarıda Kaldı: İsrail Ulusal Marşını Protesto Eden Araplara Sopayla Saldırdılar!

12 Kişi Tutuklandı, Maç Yarıda Kaldı: İsrail Ulusal Marşını Protesto Eden Araplara Sopayla Saldırdılar!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 12:24

İsrail Premier Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile İsrailli Arapların takımı olarak bilinen Bnei Sakhnin arasındaki mücadele futbol dünyasında görmek istemediğimiz görüntülere sahne oldu. İsrail marşını protesto eden Araplara sopayla saldırıldı, maç yarım kaldı.

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İsrail Premier Ligi'nin ikinci haftasında Hapoel Beer Sheva ile İsrailli Arapların takımı olarak bilinen Bnei Sakhnin karşı karşıya geldi.

İsrail Premier Ligi'nin ikinci haftasında Hapoel Beer Sheva ile İsrailli Arapların takımı olarak bilinen Bnei Sakhnin karşı karşıya geldi.

The Jerusalem Post'un haberine göre, maçın hemen öncesinde İsrail Ulusal Marşı okunduğu esnada Bnei Sakhnin'in İsrailli Arap taraftarları ıslıklarla marşı protesto etti.

The Jerusalem Post'un haberine göre, maçın hemen öncesinde İsrail Ulusal Marşı okunduğu esnada Bnei Sakhnin'in İsrailli Arap taraftarları ıslıklarla marşı protesto etti.

Rakip taraftarın İsrail marşını protesto etmesi üzerine Hapoel Beer Sheva'lılar ellerindeki sopalarla Arap taraftarlara saldırdı.

Rakip taraftarın İsrail marşını protesto etmesi üzerine Hapoel Beer Sheva'lılar ellerindeki sopalarla Arap taraftarlara saldırdı.

Güvenlik görevlilerinin güçlükle müdahale ettiği olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve maç yarıda kaldı.

Güvenlik görevlilerinin güçlükle müdahale ettiği olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve maç yarıda kaldı.

İşte o anlar:

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