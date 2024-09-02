12 Kişi Tutuklandı, Maç Yarıda Kaldı: İsrail Ulusal Marşını Protesto Eden Araplara Sopayla Saldırdılar!

İsrail Premier Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile İsrailli Arapların takımı olarak bilinen Bnei Sakhnin arasındaki mücadele futbol dünyasında görmek istemediğimiz görüntülere sahne oldu. İsrail marşını protesto eden Araplara sopayla saldırıldı, maç yarım kaldı.

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