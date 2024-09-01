Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' Açıklaması: "Kara Propagandaya Hizmet Ediyor"

Dijital bir platformda yayınlanacak olan Güney Kıbrıs yapımı 'Famagusta' dizisiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada 'Famagusta' dizisi için 'Kara propagandaya hizmet eden bir yapım' ifadeleri kullanıldı.