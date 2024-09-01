Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' Açıklaması: "Kara Propagandaya Hizmet Ediyor"
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' Açıklaması: "Kara Propagandaya Hizmet Ediyor"
Dijital bir platformda yayınlanacak olan Güney Kıbrıs yapımı 'Famagusta' dizisiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada 'Famagusta' dizisi için 'Kara propagandaya hizmet eden bir yapım' ifadeleri kullanıldı.
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Güney Kıbrıs yapımı 'Famagusta' dizisi 20 Eylül 2024 tarihinde dijital bir platformda yayınlanmaya başlanacak.
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'Famagusta' dizisi izleyicilerle buluşmadan önce Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir."
"Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir."
"Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."
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