Dünya Sağlık Örgütü Uyardı: Z Kuşağı Prezervatife Karşı!
Dünya Sağlık Örgütü Uyardı: Z Kuşağı Prezervatife Karşı!
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Sağlıklı bir cinsel hayat için erkeklerin prezervatif ya da bir başka deyişle kondom kullanması oldukça büyük önem taşıyor.
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan son açıklama ise şaşırttı. Yapılan açıklamada Z kuşağı yani gençler arasında kondom kullanımında endişe verici bir düşüş yaşandığı belirtildi.
Yapılan araştırma gençlerin neredeyse 3'te 1'inin cinsel aktivite esnasında prezervatif kullanmadığını ortaya çıkardı.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, konuyla ilgili şunları dedi: "Rapordaki bulgular endişe verici olsa da şaşırtıcı değil."
"Yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitimi birçok ülkede ihmal ediliyor. Bu sorunun cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riskinin artması gibi geniş kapsamlı sonuçları olması muhtemel."
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