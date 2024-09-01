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Film Değil Gerçek: Kocası Cinsiyet Değiştirip Kadın Oldu Ama Evlilikleri Hâlâ Devam Ediyor!

Film Değil Gerçek: Kocası Cinsiyet Değiştirip Kadın Oldu Ama Evlilikleri Hâlâ Devam Ediyor!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 21:53

11 yaşındaki Emmeline, 9 yaşındaki Hudson ve 6 yaşındaki Desmond'ın anne ve babasıydılar. Birlikte 2019 yazında bir tatile çıktılar ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı!

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Katı kurallarıyla bilinen Mormon dinine mensup bir ailede büyüyen Shaye Scott, içinde hapsolduğu bedenden farklı bir kimliğe sahip olduğunu aslında küçük yaşlardan itibaren biliyordu.

Katı kurallarıyla bilinen Mormon dinine mensup bir ailede büyüyen Shaye Scott, içinde hapsolduğu bedenden farklı bir kimliğe sahip olduğunu aslında küçük yaşlardan itibaren biliyordu.

Ancak o henüz bağlı olduğu aileden kalan baskılara tam anlamıyla karşı çıkamamış ve cinsel kimliğini henüz kabullenememişti.

Ancak o henüz bağlı olduğu aileden kalan baskılara tam anlamıyla karşı çıkamamış ve cinsel kimliğini henüz kabullenememişti.

Amanda Scott ile hayatını birleştirdi, çiftin 11 yaşındaki Emmeline, 9 yaşındaki Hudson ve 6 yaşındaki Desmond olmak üzere 3 çocuğu oldu.

Amanda Scott ile hayatını birleştirdi, çiftin 11 yaşındaki Emmeline, 9 yaşındaki Hudson ve 6 yaşındaki Desmond olmak üzere 3 çocuğu oldu.

Uzun süren iç savaş sonucunda 2019 yazında Kaliforniya'da tatildeyken eşine gerçeği söyledi, "Ben erkek bedenine hapsolmuş bir kadınım" dedi.

Uzun süren iç savaş sonucunda 2019 yazında Kaliforniya'da tatildeyken eşine gerçeği söyledi, "Ben erkek bedenine hapsolmuş bir kadınım" dedi.

O ana kadar tedirgin olan Shaye Scott, eşinden hiç beklemediği bir destek aldı. 5 yıl içinde cinsiyet değiştirip kadın olan Shaye Scott, eşi Amanda'yla hâlâ evli.

O ana kadar tedirgin olan Shaye Scott, eşinden hiç beklemediği bir destek aldı. 5 yıl içinde cinsiyet değiştirip kadın olan Shaye Scott, eşi Amanda'yla hâlâ evli.
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3 çocuklu çiftin evliliği hâlâ devam ediyor, Shaye ise onu hem erkek hem de kadın bedeninde eş olarak gören Amanda hakkında şunları söylüyor:

3 çocuklu çiftin evliliği hâlâ devam ediyor, Shaye ise onu hem erkek hem de kadın bedeninde eş olarak gören Amanda hakkında şunları söylüyor:

'Her zaman aramız çok iyiydi ama son 5 yılda yaşadıklarımızdan sonra ilişkimiz daha da derinleşti.'

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