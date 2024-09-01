Film Değil Gerçek: Kocası Cinsiyet Değiştirip Kadın Oldu Ama Evlilikleri Hâlâ Devam Ediyor!
Film Değil Gerçek: Kocası Cinsiyet Değiştirip Kadın Oldu Ama Evlilikleri Hâlâ Devam Ediyor!
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Katı kurallarıyla bilinen Mormon dinine mensup bir ailede büyüyen Shaye Scott, içinde hapsolduğu bedenden farklı bir kimliğe sahip olduğunu aslında küçük yaşlardan itibaren biliyordu.
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Ancak o henüz bağlı olduğu aileden kalan baskılara tam anlamıyla karşı çıkamamış ve cinsel kimliğini henüz kabullenememişti.
Amanda Scott ile hayatını birleştirdi, çiftin 11 yaşındaki Emmeline, 9 yaşındaki Hudson ve 6 yaşındaki Desmond olmak üzere 3 çocuğu oldu.
Uzun süren iç savaş sonucunda 2019 yazında Kaliforniya'da tatildeyken eşine gerçeği söyledi, "Ben erkek bedenine hapsolmuş bir kadınım" dedi.
O ana kadar tedirgin olan Shaye Scott, eşinden hiç beklemediği bir destek aldı. 5 yıl içinde cinsiyet değiştirip kadın olan Shaye Scott, eşi Amanda'yla hâlâ evli.
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3 çocuklu çiftin evliliği hâlâ devam ediyor, Shaye ise onu hem erkek hem de kadın bedeninde eş olarak gören Amanda hakkında şunları söylüyor:
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