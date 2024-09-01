Hintli Para Okçu Sheetal Devi'nin Ayağıyla Hedefi Tam İsabet Vurduğu Anlar
Hintli Para Okçu Sheetal Devi'nin Ayağıyla Hedefi Tam İsabet Vurduğu Anlar
Parsi 2024 Paralimpik Oyunları'nda Hintli para okçu Sheetal Devi, Tokyo'dan gümüş madalyalı Mariana Zuniga'yla karşılaştı. Devi'nin hedefi tam isabet vurduğu anlar sosyal medyayı salladı.
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda nefes kesen mücadelede Hintli para okçu Sheetal Devi ile Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Şilili Mariana Zuniga karşı karşıya geldi.
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Mücadelede Hintli sporcu rakibine bir puan farkla mağlup oldu ancak hedefi tam isabet vurduğu anlar ile sosyal medyayı sallamayı başardı.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Helal olsun" yorumları yapılan Hintli sporcunun bu anları X'te en çok konuşulanlar arasına girdi.
İşte o anlar:
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